Nach Schalke-Abgang ohne Chance: Ex-S04-Profi vor nächstem Wechsel

Auf Schalke mussten in den vergangenen Jahren viele Spieler den Verein verlassen. Aufgrund der zahlreichen Umbrüche im Verein waren einige Abgänge alternativlos, für andere Profis hatte man wiederum keine Verwendung mehr.

Für einen dieser Spieler ging es nach seinem Schalke-Abgang zunächst steil bergauf, er spielte bei seinem neuen Klub groß auf. Mittlerweile ist er jedoch, wie am Ende auch beim S04, nur noch Dauerreservist. Nun steht für ihn wohl der nächste Wechsel an!

Ex-Schalke-Profi Flick vor Wechsel

Mit dem FC Schalke 04 spielte Florian Flick einst in der Bundesliga, hatte dort oft aber nur die Reservistenrolle inne. Am Ende wechselte der Sechser im Januar 2023 vom damaligen Bundesligisten auf Leihbasis nach Nürnberg, ein halbes Jahr späte folgte die feste Verpflichtung. Nach einem starken Beginn fielen die Einsatzminuten des 24-Jährigen in dieser Saison in den Keller. Nun könnte ein Ligakonkurrent profitieren.

Denn wie die „Bild“ berichtet, soll der 1. FC Kaiserslautern die Situation des gebürtigen Mannheimers genau beobachten. Demnach ist Flick, der in der Mannschaft von Miroslav Klose eigentlich Vize-Kapitän ist, mit seinen sportlichen Rolle mehr als unzufrieden. Ein Wechsel könnte also nicht weit sein.

Nürnberg würde Transferplus machen

Für Flick soll im Falle eines Verkaufs eine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro fällig werden. Damit würden die Nürnberger sogar ein Transferplus einstreichen – im Sommer 2023 zahlte man für den 24-Jährigen noch 450.000 Euro Ablöse an Schalke.

Für Flick wäre der Wechsel nach Kaiserslautern indes ein sportlicher Aufstieg. Die roten Teufel, die schon im vergangenen Sommer an dem Ex-Schalker interessiert waren, rangieren derzeit auf Tabellenplatz zwei. Zum Vergleich: Mit dem 1. FC Nürnberg steht Flick derzeit auf Rang zwölf.