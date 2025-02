FC Schalke 04: Ultras mit großer Verkündung – S04-Fans hören genau hin

In guten wie in schlechten Zeiten: Auf seine Fans kann sich der FC Schalke 04 verlassen. Heim wie auswärts reisen sie mit, um ihren Verein lautstark zu unterstützen. Für diesen Support gibt es nun etwas Neues.

Die Fanszene des FC Schalke 04 hat sich einen neuen Fangesang überlegt. Beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC (2:1) war er erstmals in der Nordkurve zu hören. Allerdings mit mäßigem Erfolg.

FC Schalke 04: Neuer Fangesang in der Nordkurve

Mit dem Aufkommen der Ultra-Bewegung hat sich die Stimmung in deutschen Stadien grundlegend geändert. Hatten die Fans früher eine Handvoll Schlachtrufe, die ab und an durch die Arenen schallten, gibt es heute ein riesiges Repertoire an teils mehrstrophigen Gesängen. Auf Schalke ist man nun um ein Lied reicher.

Beim Heimspiel gegen Karlsruhe überraschte die Fanszene die Nordkurve mit der Einführung eines neuen Hits. Per Flyer wurde der Text auf der Tribüne verteilt, damit möglichst viele mitmachen können. Auf die Melodie des Techno-Songs „Take My Hand“ des Kölner DJs Klaas Gerling singen die S04-Fans:

„S04, ich wachte auf

gab dir alles, meine Stimme auch,

sang für dich im Lichterschein,

nie mehr weg, für immer bei dir sein.

S04, Herz der Stadt,

das uns schon so viel gegeben hat,

bleib bei dir in dunkler Nacht,

nur zusammen sind wir eine Macht.“

Schon vor dem Anpfiff der Partie gab es den ersten Anlauf. Der allerdings verlief noch ziemlich zögerlich. Noch nicht textsicher, stimmten nur wenige Fans das Lied mit ein. Keine Seltenheit bei den teils komplexen und mehstrophigen modernen Kurven-Songs. Womöglich muss der neue Fangesang erst einmal bei Auswärtsspielen in Fleisch und Blut übergehen, bevor er auch bei Heimspielen des FC Schalke 04 funktioniert.