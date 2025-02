FC Schalke 04: Ultras ergreifen das Wort – deutliche Forderung an alle S04-Fans

Großes Aufatmen beim FC Schalke 04! Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Darmstadt (2:5) und Köln (0:1) konnten die Königsblauen endlich wieder siegen. Am 22. Spieltag holte der S04 drei wichtige Punkte gegen den Karlsruher SC (2:1) und konnte sich damit auch den Abstiegsplätzen wieder ein wenig entfernen.

Vor der Partie gegen den KSC haben sich die Ultras des FC Schalke 04 wie bei jedem Heimspiel im „Blauen Brief“ zu allen möglichen Themen geäußert. Dazu gehört auch die bald anstehende Bundestagswahl. An die S04-Fans gibt es daher eine deutliche Forderung.

FC Schalke 04: Ultras-Forderung an S04-Fans

Die Fanszenen in ganz Deutschland sind dafür bekannt, sich immer wieder zu kritischen Themen zu äußern. Auch die Bundestagswahl, die am kommenden Sonntag (23. Februar) ansteht, gehört dazu. Am vergangenen Wochenende gab es einen bundesweiten Aktionsspieltag der aktiven Fanszenen. Auch die Ultras des FC Schalke 04 beteiligten sich daran.

So wurden in der Veltins-Arena vor der Begegnung gegen Karlsruhe Flyer verteilt, auf denen Forderungen an die künftige Bundesregierung gestellt wurden. „Bei den Punkten handelt es sich um Themen, die uns als Fans direkt betreffen. Lest euch daher den Flyer gut durch und macht euch die Mühe, die Wahlprogramme der Parteien mit diesen zu vergleichen“, heißt es im „Blauen Brief“ der Schalker Ultras.

Und weiter: „Wie bei der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 solltet ihr auch am nächsten Wochenende von eurem Recht auf Mitbestimmung Gebrauch machen und wählen gehen – beziehungsweise die Briefwahl zeitnah beantragen. Selbst, wenn ihr eure Stimme irgendeiner Kleinstpartei gebt, ist es eine Stimme gegen eine Law-and-Order-Partei.“

Da der S04 am kommenden Sonntag auswärts bei Darmstadt 98 (23. Februar, 13.30 Uhr) gefordert ist, wäre die Briefwahl für viele Anhänger, die zum Spiel anreisen, die wohl beste Lösung. Bevor die meisten wieder zurückkehren, könnten die Wahllokale an jenem Tag bereits geschlossen sein.