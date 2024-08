FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig: Hammer offiziell! Geraerts überrascht alle

Gespannt warteten alle Fans auf die Aufstellungen für die Partie FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig. Wer hat in der Vorbereitung den besten Job gemacht? Wer konnte sich empfehlen?

Jetzt ist die Entscheidung gefallen – und Trainer Karel Geraerts sorgt zum Start gleich mal für die ein oder andere faustdicke Überraschung. Ein aussortierter Star hat es in die Startaufstellung für die Partie FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig geschafft.

FC Schalke 04 – Eintracht Braunschweig: Mohr spielt!

Schon unter der Woche platzte die erste Bombe: Justin Heekeren wird im Schalker Tor stehen. Er bekommt den Vorzug vor dem neu verpflichteten Ron-Thorben Hoffmann. Aber das ist nicht die einzige Überraschung, die Geraerts im Köcher hat.

Tobias Mohr steht am 1. Spieltag tatsächlich in der Schalker Startelf. Vor wenigen Wochen wäre das noch undenkbar gewesen. Mohr zählte zu den Spielern, die aussortiert wurden. Schalke teilte ihm mit, dass er sich einen neuen Verein suchen kann und wenig Chancen auf Spielzeit hat.

Aufstellungen

Schalke: Heekeren – Gantenbein, Kalas, Schallenberg, Murkin – Seguin, Bachmann – Aydin, Karaman, Mohr – Sylla

Bank: Hoffmann, Cisse, Donkor, Kaminski, Matriciani, Sanchez, Wasinski, Höjlund, Polter

Braunschweig: Grill – Nikolaou, Bikacic, Ehlers – Bell Bell, Köhler, Ba – Raebiger, Kaufmann – Philippe, Gomez

Bank: Duda, Di Michele Sanchez, Ivanov, Rittmüller, Krauße, Ould-Chikh, Tauer, Conteh, Szabo

Geraerts betonte allerdings auch, dass die Spieler in der Vorbereitung ihre Chancen bekommen werden – und offenbar hielt er sein Wort. Mohr konnte in den Testspielen überzeugen und steht nun überraschend in der Startelf, bekommt den Vorzug vor Neuzugang Anton Donkor.

Polter, Matriciani und Cisse mit dabei

Er ist aber nicht der Einzige: Auch Sebastian Polter und Henning Matriciani stehen im Kader, dürfen auf der Bank Platz nehmen. Mit dabei ist außerdem auch Ibrahima Cisse. Er hatte die komplette Vorbereitung verpasst, war bis vor wenigen Tagen noch mit Mali bei Olympia 2024 im Einsatz.