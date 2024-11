Heftige Blamage für Ex-Schalke-Trainer! Jetzt droht ihm das Aus

Ist jetzt alles vorbei? Völlig schockiert blickten alle belgischen Fußballfans am Sonntag nach Budapest. In der Bozsik-Arena traf Belgien, an der Seitenlinie angeführt von Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco, auf Israel. Das Duell wurde zum Horror.

Belgien, seit Monaten völlig außer Form, verlor das Duell gegen den Fußball-Zwerg mit 0:1! Die Nations-League-Saison könnte für die „Red Devils“ mit einer peinlichen Blamage enden. Spätestens jetzt droht Domenico Tedesco wie einst auf Schalke die Entlassung.

Ex-Schalke-Trainer Tedesco vor dem Aus

Zugegeben, mit Frankreich und Italien in einer Gruppe hat man es nicht leicht. Doch eine Mannschaft, die bis vor ein paar Jahren bei großen Turnieren stets als Mitfavorit gehandelt wurde, hat den Anspruch, mindestens einen der Gegner hinter sich zu lassen. Mit dieser Ambition war Belgien in die diesjährige Ausgabe der Nations League gestartet.

Doch statt Platz eins oder zwei, die zur Qualifikation an der K.-o.-Runde berechtigt hätten, gab es einen Niederschlag nach dem nächsten. In sechs Spielen holte man nur vier Punkte. Die Niederlage gegen Israel unterstrich noch einmal die problematische Entwicklung, die Ex-Schalke-Coach Tedesco einfach nicht aufhalten kann.

Bereits bei der Europameisterschaft in Deutschland war man hinter den Erwartungen zurückgeblieben und im Achtelfinale gescheitert. Die Enttäuschung in der Nations League lässt den Trainerstuhl bei den Belgiern jetzt mehr denn je wackeln.

Kriegt Tedesco eine letzte Chance?

Die Frage, die sich aktuell eigentlich nur stellt: Entlässt der belgische Verband Tedesco bereits jetzt – oder darf er die Nations League in den Playoffs noch zu Ende bringen? Diese steigen am 20. und 23. März.

Als Gruppendritter trifft Belgien dann auf einen Gruppenzweiten aus den B-Ligen und hat die Möglichkeit, den Abstieg noch zu verhindern. Angesichts der andauernden Erfolgslosigkeit wäre es aber beinahe schon ein Wunder, wenn Tedesco dann noch auf der Bank sitzt.

Belgien ist seine erste Trainerstation bei einer Nationalmannschaft. Zuvor hatte Tedesco Mannschaften bei RB Leipzig, Spartak Moskau, Schalke 04 und Erzgebirge Aue verantwortet.