FC Schalke 04 wollte ihn schon verkaufen: Tobias Mohr lässt tief blicken

Zwölf Spiele, drei Tore, drei Vorlagen – Tobias Mohr hat beim FC Schalke 04 in dieser Saison ordentlich aufgedreht. In stark rotierenden Mannschaft ist er einer der Anker, stand bisher in jedem Spiel auf dem Feld. Dass es dazu kommen würde, hatte im Sommer kaum jemand erwartet.

Eigentlich, so war zu vernehmen, wollten die Bosse den Mittelfeldspieler an einen Mitbewerber abgeben. Dann ereignet sich beim FC Schalke 04 jedoch eine spektakuläre Wende. Heute kann Mohr mit einem Lächeln auf den turbulenten Sommer zurückblicken.

FC Schalke 04: Mohr war nicht mehr gewollt

Rückblick: Nach dem Aufstieg im Sommer 2022 holten die Knappen Mohr für eine knappe Million Euro aus Heidenheim ins Ruhrgebiet. Mohr spielte zwar häufig, jedoch gab es immer wieder auch Phasen, in denen er nicht mal zum Kader gehörte. So war es auch am Ende der letzten Saison. Zwischen März und April bestritt Mohr unter Karel Geraerts kein Spiel mehr. Erste Wechselgerüchte wurden laut.

Die Verkaufsabsichten der Bosse sollen im Sommer lediglich daran gescheitert seien, dass es keine Interessenten gab. So absolvierte Mohr die Vorbereitung beim FC Schalke 04 – und spielte sich mit starken Auftritten plötzlich wieder in den Fokus. Geraerts ruderte zurück, stellte Mohr im ersten Saisonspiel in die Startelf, der dankte es gleich mit einem Tor. Seither zählt er zu den Leistungsträgern.

Mohr sah Entwicklung nicht kommen

Eine derartige Wende hatte der Spieler selbst nicht für möglich gehalten. Das hat er nun in einem vereinseigenen Interview (auf YouTube zu sehen) verraten. Auf die Frage, ob er das im Gefühl gehabt habe, so eine Stütze für die Mannschaft zu sein, antwortet er ganz offen: „Nein, natürlich nicht.“

„Als es in Richtung des ersten Spieltags ging, war ja nicht mal klar, ob ich überhaupt dabei sein werde“, unterstreicht der Mittelfeldmann. Es sei ein tolles Gefühl, dass er der Mannschaft mit Scorerpunkten helfen könne und das Vertrauen der Mitspieler und des Trainers spüre. Ein Fingerzeig darauf, dass das nicht immer der Fall war?

FC Schalke 04: Wie geht es weiter?

An die bisherigen Leistungen will der 29-Jährige natürlich auch nach der Länderspielpause anknüpfen. Auch, weil er in dieser Saison um seine Zukunft spielt. Der Vertrag zwischen Mohr und den Knappen endet im kommenden Sommer.