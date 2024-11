Aufatmen beim FC Schalke 04! Ist es jetzt endlich so weit?

Länderspielpause, durchschnaufen – für den FC Schalke 04 hätten die spielfreien Tage deutlich unangenehmer werden können. Nicht auszudenken, was in Gelsenkirchen los gewesen wäre, hätte man auch das Spiel gegen Regensburg in den Sand gesetzt. Doch dazu kam es glücklicherweise ja nicht.

Nach dem 2:0-Sieg bekommt Kees van Wonderen jetzt die Möglichkeit, zwei Wochen weitestgehend ruhig mit seiner Mannschaft arbeiten zu können. Und gute Nachrichten gibt es gleich zu Beginn. Bahnt sich beim FC Schalke 04 damit endlich ein Debüt an?

FC Schalke 04 begrüßt Rückkehrer

Zum Start in die neue Trainingswoche durften die Knappen zwei Rückkehrer im Kreis der Mannschaft begrüßen. Zu diesen gehörte unter anderem Aris Bayindir. Der 17-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer aus Leipzig gekommen, ist wie einige andere junge Neuzugänge als Perspektivspieler eingeplant.

So richtig lief es für Bayindir bisher allerdings nicht. Auch in der zweiten Mannschaft reichte es bisher nur zu drei Einsätzen. Zuletzt fehlte er angeschlagen. Jetzt ist er zurück im Mannschaftstraining des FC Schalke 04 und hofft natürlich, sich bei Kees van Wonderen beweisen zu können.

Ob in naher Zukunft endlich sein Profi-Debüt winkt? Das bleibt abzuwarten. Nach der Länderspielpause warten auf S04 mit dem HSV, Kaiserslautern, Paderborn und Düsseldorf schwierige Gegner, bei denen der Coach vielleicht nicht unbedingt experimentieren will.

Stammspieler zurück

Weitaus bessere Chancen auf Einsätze in diesen Spielen dürfte Adrian Gantenbein haben. Der Schweizer, ebenfalls im Sommer gekommen, fehlte seit Mitte Oktober erst mit einer Oberschenkelverletzung und dann mit Wadenproblemen. Auch er ist jetzt allerdings zurück im Training.

Anders sieht es dagegen noch bei einem anderen Trio des FC Schalke 04 aus. Sowohl Tomas Kalas als auch Bryan Lasme und Emil Højlund können wegen ihrer Verletzungen weiterhin nur individuell arbeiten. Wann bei ihnen ein Comeback möglich ist, ist derzeit noch unklar.