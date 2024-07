FC Schalke 04: Karriere am Ende? Star nach bitterem Abschied vor dem Aus

Er kam als Hoffnungsträger in düsteren Zeiten – er geht als große Enttäuschung. Statt einer glorreichen Rückkehr erlebte Danny Latza beim FC Schalke 04 drei desillusionierende Jahre.

Nun hat der Spuk ein Ende. Nicht ganz freiwillig hat Danny Latza den FC Schalke 04 verlassen, ist seit dem 1. Juli offiziell vereinslos. Ob es noch einmal weitergeht mit der aktiven Karriere, weiß der 34-Jährige selbst nicht.

FC Schalke 04: Danny Latza vor ungewisser Zukunft

Im Sommer 2021 lag Schalke am Boden. Horror-Abstieg, Finanznot, Spielerflucht, Existenzangst – die Fans der Knappen klammerten sich an jeden Strohhalm, den sie greifen konnten. Entsprechend groß war die Freude, als eine ganz besondere Rückkehr verkündet wurde. Danny Latza, gebürtiger Gelsenkirchener und Ur-Schalker, legte die Kapitänsbinde in Mainz ab, um bei der Rettung seines Herzensklubs zu helfen.

Auf Schalke übernahm er sofort die Binde. Doch von Tag Eins an war seine Rückkehr verflucht. 32 Minuten stand er für den S04 auf dem Platz, als er sich schwer am Knie verletzte. Monatelang fiel er aus. Als wären dieser Albtraum-Start und die Schwierigkeiten auf dem Platz nicht schlimm genug, wurde er immer wieder zurückgeworfen. Schwere Prellung, Muskelverletzung, Blinddarm-OP, Coronavirus – alles innerhalb von nur vier Monaten.

„Kann eins und eins zusammenzählen“

Latza wurde nie wieder der Alte. Unter Dimitrios Grammozis und auch seinen Nachfolgern Thomas Reis, Frank Kramer und Karel Geraerts verkam er zum Notnagel. Nur unter Mike Büskens blühte er, wie viele Teamkollegen, auf und durfte den Aufstieg feiern. Danach ging es weiter steil bergab. Und so war der Abschied im Sommer für den Anführer auch keine Überraschung.

„Ich kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Gespräche sind jetzt nicht viele gelaufen, da konnte man sich seinen Teil schon denken. Von daher konnte ich mich mit der Situation schon ein bisschen befassen“, sagte er nach dem Saisonfinale. Nun ist er vereinslos – zum ersten Mal in seiner langen Karriere. Das Aus für die weitere Laufbahn? „Ich bin noch unschlüssig, wenn mich was reizt, dann wahrscheinlich ja. Ich würde jetzt nicht alles darauf setzen, dass ich weitermache“, sagt er.

Der Abschied vom FC Schalke 04 war unrühmlich – wird es auch das Ende seiner Karriere? So mancher Schalker wünscht ihm, dass er sich noch einmal beweisen kann.