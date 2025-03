Ex-Schalke-Star packt nach S04-Abschied aus – „Keine schönen Erinnerungen“

Schalke 04 hat in der jüngeren Vergangenheit einen beispiellosen Abstieg in die sportliche Bedeutungslosigkeit hingelegt. Während der Traditionsklub vor wenigen Jahren noch in der Champions League spielte, dümpelt man heute in der zweiten Bundesliga herum.

Die Folge: Zahlreiche Spieler gingen in dieser Zeit auf Schalke ein und aus. Einer dieser ehemaligen S04-Stars, der die bislang letzte richtig erfolgreiche Zeit von Königsblau miterlebte, packt nun über seinen Abschied beim Revierklub aus. Seine Worte lassen tief blicken!

Ex-S04-Star Caligiuri enttäuscht nach Schalke-Aus

Daniel Caligiuri war einer der großen Helden der Schalker Vizemeisterschaft in der Saison 2017/18. Der Rechtsaußen überzeugte vor allem durch seinen großen Kampfgeist, spielte sich so schnell in die Herzen der S04-Fans. Als der Deutsch-Italiener den Verein im Sommer 2020 still und leise verließ, war die Enttäuschung groß. So auch beim Spieler selbst, wie er verrät.

„Daran habe ich keine schönen Erinnerungen. Ich wäre gerne geblieben. Ich hatte sehr erfolgreiche Jahre auf Schalke, dann kam Corona. Eigentlich hätte ich meinen Vertrag verlängern sollen, wir hatten schon die ersten Gespräche geführt, aber dann stand alles still. Ich habe dann kein Angebot mehr bekommen. Das fand ich sehr schade, weil mir der Verein ans Herz gewachsen ist“, so Caligiuri enttäuscht gegenüber dem „Kicker“.

Caligiuri beendet Karriere

Eine Entscheidung, die der damalige Schalke-Boss Jochen Schneider im Nachhinein bereuen haben dürfte. Nach Caligiuris Abgang im Sommer 2020 geriet Königsblau in einen unvergleichlichen Abwärtsstrudel, der ein Jahr später im zuvor nicht für möglich gehaltenen Abstieg mündete.

Caligiuri zog es indes zum FC Augsburg. Für die Fuggerstädter kickte er drei weitere Jahre, im Anschluss folgte ein halbes Jahr Abschiedstournee bei seinem Heimatklub FC 08 Villingen, bevor er vor wenigen Wochen seine Karriere für beendet erklärte.