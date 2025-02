Schalke 04 will Timo Becker zurückholen: Doch ist das wirklich eine gute Idee?

Er l(i)ebt den FC Schalke 04 wie wohl kein anderer Profi, der bei einem anderen Verein spielt: Timo Becker zeigte seine Zuneigung für seinen Lieblingsklub in der Vergangenheit immer wieder, auch wenn er bei Holstein Kiel unter Vertrag steht.

Das könnte sich aber im dem Sommer ändern. Der FC Schalke 04 soll wohl an einer Rückhol-Aktion arbeiten. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Königsblauen einen Spieler zurückholen. Die Vergangenheit zeigte: Nicht immer lief es so, wie sich die S04-Bosse das vorgestellt hatten.

FC Schalke 04: Becker-Rückkehr im Sommer?

2022 verließ Timo Becker den FC Schalke 04 endgültig, nachdem er zuvor schon verliehen worden war. Die Königsblauen hatten keine Verwendung mehr für ihn, das Eigengewächs sollte woanders glücklich werden. Das geschah dann bei Holstein Kiel, mit denen er tatsächlich den sensationellen Bundesliga-Aufstieg schaffte.

Mit den Störchen droht jetzt allerdings der direkte Wiederabstieg in die 2. Liga. Ob Becker mit den Kielern runtergeht, ist unklar. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Hier kommt Schalke ins Spiel. Die Knappen wollen den Defensiv-Allrounder laut der „Bild“ zurückholen. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner Verbindung zum Verein wäre ein Wechsel durchaus sinnvoll – doch kann das klappen?

In der Vergangenheit hat Schalke nämlich schon mehrmals den einen oder anderen Spieler zurück nach Gelsenkirchen geholt. So richtig geklappt hat es aber mit keinem der Profis.

Rückhol-Aktionen waren kaum erfolgreich

Darko Churlinov, Danny Latza, Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac und Ralf Fährmann gehören zu den Spielern, die der FC Schalke 04 nach einem Abschied wieder zurückholte. Richtig erfolgreich wurde aber keiner. Fährmann war immerhin einige Jahre die Nummer eins der Königsblauen und wurde auch zu einem Publikumsliebling, ehe er es sich in den vergangenen Monaten verscherzte und im Sommer den Verein verlassen wird.

Bei Latza könnte es wohl unglücklicher kaum laufen, auch wenn er den Aufstieg 2022 mit den Knappen feierte. Zu viele Verletzungen verhinderten, dass der gebürtige Gelsenkirchener bei seinem Jugendklub wieder richtig loslegen konnte. Churlinov holten die Königsblauen im vergangenen Jahr, aber der Aufstiegsheld konnte nicht an die Leistungen anknüpfen und den Erwartungen der Fans gerecht werden.

Mit Huntelaar und Kolasinac wollte S04 in der Abstiegssaison die Katastrophe verhindern. Doch es wurde auch mit den beiden Fanlieblingen nicht besser, die kaum eine Hilfe waren. So schön die Aktion der Stars und der Verantwortlichen damals war, so bitter war dann der Abstieg.

Läuft es mit Becker besser?

Die Hoffnung beim FC Schalke 04 ist jetzt groß, dass es mit Becker besser läuft. Auch für den mittlerweile 27-Jährigen wäre es eine große Ehre, wieder für seinen Ex-Klub auflaufen zu können. Das betonte Becker 2023 im Interview mit DER WESTEN.