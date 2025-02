Sky: Mega-News für Pay-TV-Sender – DAS sorgt für Freudensprünge

Der vergangene Spieltag der 1. und 2. Bundesliga bot den Fußball-Fans wieder ganz schön viel. Viele Tore, hitzige Duelle – und gute Nachrichten für Sky. Der Pay-TV-Sender darf sich freuen.

Wenige Wochen nach der neuen Rechte-Vergabe der Bundesliga jubelt Sky nämlich. Der Grund: die Quoten für die Partien am vergangenen Wochenende.

Sky: Gute News für Pay-TV-Sender

Da war am vergangenen Wochenende wieder ganz schön was los bei Sky. Am Samstag gab es wie üblich die Konferenz der 2. Liga und anschließend die der Fußball-Bundesliga. Trotz mehrerer Partien um 15.30 Uhr war Bayer Leverkusens 2:0-Auswärtssieg bei Holstein Kiel quasi der einzige Quoten-Magnet – doch danach, um 18.30 Uhr, ging es beim Top-Spiel richtig los.

Auch wenn Borussia Dortmund gegen Union Berlin eigentlich kein klassisches Top-Spiel ist, so sorgte die Gala des BVB dennoch für starke Quoten bei Sky. Im Schnitt schauten 790.000 Zuschauer dabei zu, wie die Dortmunder den Hauptstadt-Klub mit 6:0 aus dem Signal-Iduna-Park fegten. In der Zielgruppe erreichte die Partie starke 9,3 Prozent Marktanteil. Das war der zweitbeste Marktanteil eines Top-Spiel in diesem Jahr.

Über solche Quoten freut sich der Pay-TV-Sender sehr, auch wenn mit Union Berlin kein Spitzenklub am Start war und der BVB vor dem Spiel in einer heftigen Krise stand. Nun hofft vermutlich nicht nur Sky auf eine Wende bei den Borussen. Denn in einer guten Form lockt der Revierklub mehr Zuschauer vor dem TV an.

Derby zwischen Köln und Düsseldorf ordentlich

Am nächsten Tag hatte Sky dann keine Bundesliga-Spiele, da diese bei DAZN zu sehen waren. Dafür aber standen die restlichen Partien der 2. Liga an, bei denen ebenfalls einige Traditionsvereine am Start waren. Beim Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf sowie der Partie Darmstadt 98 gegen Schalke 04 waren durchschnittlich 450.000 Zuschauer dabei.

Der Marktanteil von 6,3 Prozent in der Zielgruppe ist für den Pay-TV-Sender ganz ordentlich. Sky darf sich in der 2. Liga vor allem immer wieder über die vielen Fans der Vereine wie dem Hamburger SV, Köln und Schalke freuen, die stets den TV einschalten – ganz egal, wie es gerade bei ihren Lieblingsvereinen läuft.