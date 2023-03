Schalke – BVB: Nach Großrazzia – S04 „überrascht“ und mit deutlichem Appell

Zwei Tage vor dem Revierderby Schalke – BVB hat die Polizei eine Großrazzia im Zusammenhang mit einem brutalen Angriff auf die Schalker Fanszene durchgeführt. 25 Objekte in mehreren NRW-Städten wurden in den frühen Morgenstunden gestürmt.

Der FC Schalke 04 reagierte selbst überrascht auf die drastischen Maßnahmen der Polizei und ist in das Vorgehen der Beamten nicht eingeweiht worden. Seitens des Vereins gibt es vor dem Revierderby Schalke – BVB einen klaren Appell an die Fans.

Schalke – BVB: Großrazzia zwei Tage vor Revierderby

Um 6 Uhr am Donnerstagmorgen (09. März) stürmten die bewaffneten Einsatzkräfte der Polizei zeitgleich 25 Objekte – vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen. Ins Visier genommen wurde dabei unter anderem das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen (Hier mehr dazu!).

Die Großrazzia steht im Zusammenhang mit dem brutalen Angriff auf die Schalker Fanszene am 19. Februar. Vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin hatten Personen, die der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen zuzuordnen sind, die Schalke-Anhänger attackiert. Es kam zu einer Massenschlägerei mit vielen Verletzten.

Schalke „vom Ausmaß durchaus überrascht“

Auf die drastischen Maßnahmen der Polizei reagierte der FC Schalke 04 verwundert. Man habe von der Razzia erst aus den Medien erfahren, erklärte Pressesprecher Marc Siekmann auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. „Und mit Blick auf das, was wir bislang lesen und sehen konnten, sind wir von dem Ausmaß des Einsatzes durchaus überrascht“, so Siekmann. Gespräche wurden von der Polizei mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren abgelehnt.

Siekmann richtete seine Worte vor dem Revierderby mit einem wichtigen Appell nochmal an die Fans: „Der FC Schalke 04 hat es in Leitbild und Satzung klar festgeschrieben, nämlich dass wir jegliche Form von Gewalt grundsätzlich ablehnen. Es ist unser großer Wunsch, dass das Derby am Samstag friedlich abläuft – egal ob hier in der Arena, dem Stadtgebiet oder darüber hinaus.“

Der FC Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) in der Veltins-Arena zum Revierderby. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Unter anderem setzte man jetzt schon ein Bier-Verbot durch (Hier mehr dazu!).