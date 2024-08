FC Schalke 04: Paukenschlag! Trennung von Büskens offiziell

Der FC Schalke 04 hat sich endgültig von Mike Büskens getrennt. Die Klub-Legende wird künftig nicht mehr für die Königsblauen arbeiten. Das teilte der Verein jetzt in einem offiziellen Statement mit.

Schon am Ende der letzten Saison stand fest, dass Büskens nicht mehr als Co-Trainer der Profis weitermacht. Nun steigt er aber endgültig aus dem Verein aus. Noch ist unklar, ob es einen offiziellen Abschied von Büskens in der Veltins-Arena geben wird.

FC Schalke 04 und Büskens beenden Zusammenarbeit

Beim Frühstück nach dem letzten Spieltag teilten die Schalker Verantwortlichen Mike Büskens bereits mit, dass er künftig nicht mehr Co-Trainer der Lizenzmannschaft sein wird. Ein Job im Nachwuchsleistungszentrum oder in anderer Funktion stand danach im Raum. Dazu wird es nun aber nicht kommen.

Wie der FC Schalke 04 offiziell mitteilte, wird „Buyo“ nicht mehr für den Verein tätig sein. Die Zusammenarbeit endet mit sofortiger Wirkung. Vorstandsboss Matthias Tillmann erklärte: „In meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und auch persönlich möchte ich mich bei Mike Büskens für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken“, und betont: „Mike Büskens ist und bleibt ein Teil der erfolgreichen Schalker Vereinsgeschichte. Der Eurofighter und Aufstiegstrainer ist auf Schalke jederzeit herzlich willkommen!“

Büskens mit langem Statement

„Buyo“ selbst äußert sich in einem langen Statement, wendet sich mit seinen Worten an die Schalker. Darin erinnert er sich an den Aufstieg zurück und spricht über die schweren Zeiten bei Schalke.

„Aber es gab auch einige Nackenschläge, wie den direkten Abstieg und unzählige Personalwechseln auf allen Ebenen. Mehr als zwei Hände voll an verschiedensten Vorständen, Direktoren und Trainern, alle mit unterschiedlichen Führungsstilen. Eine Kabine, die sich durch überdurchschnittliche viele Spielerwechsel permanent verändert. Sich darauf immer wieder einzulassen, war für alle Beteiligten nicht einfach. Gerade die letzten zwei Jahre waren dadurch sehr herausfordernd und haben viel Energie gekostet. Diese Zeit möchte ich erstmal sacken lassen“, schreibt er.

Und weiter erklärt er seine Entscheidung: „Ich habe Matthias Tillmann schon am 22. Mai gesagt, dass ich mich emotional nicht in der Lage fühle, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen. Aber ich weiß auch, dass letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Club der Welt und mir, das ist noch nicht geschrieben!“

Schalke habe Büskens das Angebot unterbreitet, ihn im Rahmen eines Heimspiels offiziell zu verabschieden. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.