Schalke-Deal geht nach hinten los – so hatte S04 sich das nicht vorgestellt

Durch ein Leihgeschäft hatte der FC Schalke 04 sich in dieser Winterpause so einiges erhofft. Doch aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Plan scheitern wird.

Die Rede ist vom Leihgeschäft um Bryan Lasme. Der Angreifer wurde Mitte Januar für den Rest der Rückrunde an die Grasshoppers Zürich ausgeliehen. In der Schweiz sollte der Franzose reichlich Spielpraxis sammeln, um in der kommenden Saison entweder bei Schalke wieder durchstarten zu können oder um seinen Marktwert zu steigern, so dass S04 den 26-Jährigen im Sommer für eine lukrative Summe verkaufen kann. Schließlich soll Lasme bei den Königsblauen zu den Besserverdienern zählen.

FC Schalke 04: Wie geht’s weiter bei Bryan Lasme?

Und zunächst schien es, als ginge der Plan auf. In den ersten beiden Spielen seit seinem Wechsel kam Bryan Lasme gleich zum Einsatz und konnte die Fans in Zürich begeistern (DER WESTEN berichtete). Doch seitdem stand der Angreifer kein einziges Mal mehr im Kader.

Sieben Spiele hat Lasme nun bereits verpasst – wegen einer Muskelverletzung, zu der die Grasshoppers keine genaueren Infos preisgeben. Die Saison biegt nun auf die Zielgerade ab. Und wenn Bryan Lasme in Zürich nicht schleunigst in Fahrt kommt, wird man auf Schalke einsehen müssen, dass das Leihgeschäft nun wahrlich kein Erfolg war.

Bryan Lasme auf Schalke

Bryan Lasme war 2023 ablösefrei von Arminia Bielefeld zu Schalke gewechselt. Die erhoffte Torgefahr konnte er bei den Königsblauen jedoch nie entfachen. In 35 Pflichtspieleinsätzen für S04 erzielte der Mittelstürmer gerade mal vier Treffer.