Ganz Schalke atmet auf – wegen seiner Rückkehr

Groß war die Freude beim FC Schalke 04 am Samstag (8. März). Mit dem knappen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC Berlin konnten sich die Gelsenkirchener wichtige Punkte sichern, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu verkürzen. Doch ganz Schalke atmet nicht nur wegen dem Ergebnis auf…

Es war ein umkämpftes Duell. Bis zum Schluss war bei der Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 gegen die Berliner alles offen. Letztendlich behielten die Gelsenkirchener die Nerven – und die Punkte. Und auch ER war wieder zurück auf dem Platz: Kenan Karaman!

Karaman versenkte entscheidenden Elfmeter zum Sieg

Der 31-Jährige gehört zu den Leistungsträger auf Schalke. Und seine Wichtigkeit unterstrich Karaman auch beim Duell gegen das Hauptstadt-Team. Nach seiner Krankheit kehrte der Angreifer wieder zurück in den S04-Kader. Zwar blieb er weitestgehend blass und man sah dem Routinier die mangelnde Spielpraxis noch an – aber er war es, der die Schalker mit seinem gut platzierten Elfmeter in der 55. Minute zum so wichtigen Sieg gegen die Berliner schoss.

„Kenan ist für uns ein wichtiger Spieler. Er hat viel Erfahrung und er bringt Torgefahr mit. Das hat uns zuletzt schon mal gefehlt“, lobte S04-Trainer Kees van Wonderen seinen Spieler nach der Partie. Kenan Karaman steht seit September 2022 beim FC Schalke 04 unter Vertrag. In dieser Saison gelangen ihm in bislang 22 Partien insgesamt zwölf Tore und zwei Vorlagen.

FC Schalke 04: Loris Karius wieder von Beginn an im Tor

Und nicht nur Karaman stand beim Berlin-Spiel unter Beobachtung der Fans. Auch Neuzugang Loris Karius stand wieder auf dem Platz. In seiner ersten Partie gegen Preußen Münster glänzte der Keeper mit zahlreichen Paraden – kein Wunder also, dass er auch im Olympiastadion von Beginn an ran durfte.