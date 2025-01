FC Schalke 04: Leihgabe Lasme sorgt sofort für Furore – „Seit wann kann er das?“

Seit seiner Ankunft beim FC Schalke 04 konnte Bryan Lasme den Erwartungen nicht gerecht werden, die der Verein an ihn hatte. Allerdings lag es auch daran, dass der Offensivspieler immer wieder durch Verletzungen ausgebremst wurde.

In diesem Winter hat ihn der FC Schalke 04 abgegeben – allerdings vorerst nur per Leihe. Für die restliche Rückrunde wird Lasme in der ersten Schweizer Liga auf Torejagd gehen. Bei seinem Debüt für den Grasshopper Zürich Club sorgt er direkt für Aufsehen.

FC Schalke 04: Lasme-Debüt geglückt

„Wir haben gemeinsam mit Bryan nach einer passenden Herausforderung für ihn gesucht und freuen uns, dass er nun in Zürich angreifen kann“, sagte S04-Boss Youri Mulder. Beim FC Schalke 04 hatte man keine Hoffnungen mehr darauf, dass Lasme aufblühen kann. Dafür waren die vergangenen 1,5 Jahre zu sehr von Verletzungen des 26-jährigen Franzosen geprägt.

Lasme, der in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis Sommer 2027 hat, soll bei den Grasshoppern wieder zu alter Stärke finden. Danach kehrt er zwar zu den Schalkern zurück, geplant ist allerdings, dass er verkauft werden soll.

Deshalb wird sich Lasme in Zürich zeigen und sein Können unter Beweis stellen – so wie es bei seinem Debüt gegen den FC Sion der Fall war. Zur zweiten Halbzeit wurde der französische Profi eingewechselt und konnte dabei mit seinen neuen Teamkollegen über den 1:0-Sieg jubeln.

Fans staunen über Lasme

Dabei hätte die Leihgabe des FC Schalke 04 auch selber treffen können. Nach einem tollen Dribbling setzt er sich gegen drei Gegenspieler auf starke Art und Weise durch, zieht dann im Strafraum ab und trifft nur die Latte. Der gegnerische Torhüter hatte nur leicht die Finger am Ball, weshalb das Traumtor verhindert wurde.

Szenen, die man auch gerne von Lasme im Schalke-Trikot gesehen hätte. „Hä, seit wann kann der das?“ ,“Warum macht der so was nicht mal im Ligabetrieb für Schalke?“ und „Ist das wirklich Lasme oder irre ich mich? Was war das für ein krasser Move?“, heißt es von den S04-Fans in den sozialen Medien zur besagten Aktion des 26-Jährigen.

Wären da nicht die zahlreichen Verletzungen und Rückschläge, hätten womöglich auch die königsblauen Anhänger die Klasse von Lasme sehen können. Bleibt nun zu hoffen, dass er gesund bleibt und erstarkt nach Gelsenkirchen zurückkehrt. Ob er dann auch weiter für Schalke auflaufen wird, zeigt sich ab dem Sommer.