FC Schalke 04: S04-Star fordert von seinem Mitspieler – „Verlänger bitte“

Seit Ende Dezember 2024 gab es für die Fans des FC Schalke 04 immer wieder einige schöne Nachrichten. So konnte der Revierklub schon zahlreiche Top-Talente langfristig binden. Dazu zählen unter anderem Max Grüger, Luca Podlech und Mika Khadr.

Beim FC Schalke 04 sind diese Talente ein Versprechen für die Zukunft. Neben Grüger hat sich noch ein weiteres Juwel aus der Knappenschmiede in die Startelf der Königsblauen gespielt: Taylan Bulut. Seine Vertragsverlängerung steht noch aus. Ein Mitspieler fordert daher: Er solle doch bitte verlängern.

FC Schalke 04: Bulut-Verlängerung steht noch aus

Neben Grüger, Khadr und Podlech hatte der FC Schalke 04 vor kurzem die Vertragsverlängerung von Ayman Gulasi verkündet. Es war bereits das vierte Talent, das der S04 langfristig binden konnte. Somit fehlt bezüglich der Vertragsverlängerung mit jungen Talenten aus der Knappenschmiede nur noch Taylan Bulut.

Der 19-Jährige ist seit Monaten ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft und gehört ebenso zur Startelf wie Grüger. Bei Bulut hoffen die Fans auf eine ebenfalls schöne Nachricht mit einer Verlängerung. Aber nicht nur die Anhänger wollen, dass der Youngster lange bleibt.

„Verlänger bitte!“, hat Derry Murkin zuletzt unter einem Instagram-Beitrag des Abwehrspielers geschrieben. Darauf reagierte Bulut noch nicht. Als Murkin am Wochenende nach dem 0:0 gegen Braunschweig verletzt runter musste, meldete sich der Niederländer auf Instagram. Neben Genesungswünschen schrieb Bulut das Gleiche, was er gefordert bekommen hatte: „Verlänger bitte.“

„Du zuerst“

Bei Murkin gibt es aktuell keine großen Meldungen über mögliche Vertragsverhandlungen. Der Linksverteidiger hat ebenfalls einen Vertrag bis Sommer 2026, wie es bei Bulut der Fall ist. Unter Buluts Kommentar reagierte Murkin: „Du zuerst.“ Die Fans des FC Schalke 04 hätten auf jeden Fall nichts dagegen, wenn beide Profis langfristig bleiben würden.

Die Verantwortlichen um Kaderplaner Ben Manga und Co. haben jedenfalls aktuell viel zu tun. Neben den Vertragsgesprächen müssen definitiv noch Verstärkungen in dieser Winter-Transferperiode her.