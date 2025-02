FC Schalke 04: Greiml verlängert in Breda – Rückkehr endgültig vom Tisch?

An seine Zeit beim FC Schalke 04 wird er sich zumindest aus sportlicher Sicht nicht gerne zurückerinnern. Schwere Verletzungen verhinderten, dass er sein ganzes Potential ausschöpfen konnte. Die Rede ist von Leo Greiml.

Seit Sommer spielt Greiml bei NAC Breda in den Niederlanden, hat dort eine neue Heimat gefunden. Der Innenverteidiger ist dort auf Anhieb zum Leistungsträger geworden – und wurde nun mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 ist damit aber noch nicht gänzlich vom Tisch.

Ex-Schalker Greiml verlängert in Breda

Magere sieben Einsätze absolvierte Greiml in zwei Jahren für Schalke. Vor der Saison 2023/2024 schien er in der Innenverteidigung gesetzt, zog sich dann aber im letzten Testspiel vor dem Saisonstart erneut einen Kreuzbandriss zu. Nach zwei Jahren bei Schalke und zwei schweren Knieverletzungen wagte er im Sommer einen Neuanfang, ging in die Niederlande.

Ablösefrei wechselte Greiml von Schalke zu NAC Breda in die Eredivisie. Bei dem niederländischen Erstligisten ist er in der Innenverteidigung gesetzt, verpasste bislang nur zwei Spiele aufgrund von Sperren. Mit Breda kämpft er um den Klassenerhalt. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz sieben Punkte.

Dass Greiml keine Anlaufzeit brauchte und schon nach wenigen Wochen zu einer Institution in der Defensive der Niederländer wurde, belohnte Breda nun mit einer Vertragsverlängerung. Das ursprüngliche Arbeitspapier wurde um ein Jahr bis 2027 verlängert.

„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung“, sagt Greiml. „Ich fühle mich hier seit meinem Amtsantritt sehr wohl. Beim NAC, aber sicherlich auch in der Stadt Breda. Ich möchte mich weiterentwickeln und mit der Mannschaft weiterkommen.“

Keine Rückkehr mehr zu Schalke?

Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 ist trotz Vertragsverlängerung aber nicht ausgeschlossen. Nach Informationen der „WAZ“ besitzt Königsblau weiterhin eine Rückkaufklausel. Demnach könne S04 den Innenverteidiger im Sommer wieder zurück nach Gelsenkirchen holen. Daran ändere auch die Vertragsverlängerung nichts.

