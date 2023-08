FC Schalke 04: Diskussionen nach Boss-Beben – Uneinigkeit bei den Fans

Kein Jahr ohne Beben beim FC Schalke 04! Letzte Saison zog der Abgang von Rouven Schröder allen den Boden unter den Füßen weg. Diesmal erwischt sie der Aus von Klub-Boss Bernd Schröder aus heiterem Himmel.

Auch dieser Hammer sorgt natürlich für Diskussionen bei den Fans. Die scheinen in zwei Lager gespalten. Während die einen das nächste Chaos heranrollen sehen, ist das Boss-Beben für andere nachvollziehbar und der richtige Schritt.

FC Schalke 04: Fans nach Boss-Beben zwiegespalten

Schalke ist kopflos. Mal wieder. Aus dem Nichts hat der Klub verkündet, dass der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder mit sofortiger Wirkung den Verein verlassen wird. Nur anderthalb Jahre war er an der Spitze des S04. Nun das plötzliche Aus.

Warum? Darüber lässt Schalke die Fans im Unklaren. Aufsichtsratsboss Axel Hefer spricht lediglich vom „Entschluss, eine personelle Neuausrichtung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen“. Eine Blitz-Trennung rechtfertigt das aber kaum. So mancher Königsblaue ahnt aber, woran es gelegen haben könnte.

Sponsoren-Probleme sorgten für Schröder-Kritik

Schröder hatte offensichtlich Probleme bei der Findung und Pflege von Sponsoren-Kontakten. In Zeiten großer finanzieller Not sind die für den FC Schalke 04 aber überlebenswichtig. Für den radikalen Schlussstrich beim Gazprom-Deal war der Knappen-Boss noch gelobt worden. Doch die Suche nach der Nachfolge wurde ein zähes Ringen.

Besonders in diesem Sommer zog sich die Suche nach einem Hauptsponsor wie Kaugummi. Nach wenigen Monaten „Vivawest“ und einer Saison „MeinAuto“ fand Schröder als Verantwortlicher einfach keinen neuen Sponsor. Das neue Trikot ging ohne Werbe-Aufdruck in den Handel, schließlich sprang Veltins als Notnagel ein. Der verkorkste Deal, für den Bernd Schröder hauptverantwortlich war, kostete Schalke Millionen.

Folgerichtig und überfällig?

Das plötzliche Schröder-Aus wird deshalb von vielen Fans im Netz als „folgerichtig“ beurteilt. „Die Nummer mit dem Trikotsponsor ist ein deutlicher Grund“, sagt ein Fan. „Das war zu erwarten“, ein anderer. „Schlecht gearbeitet, abgestiegen, das Leihspielerfiasko und die Sponsorensuche. Er ist das Gesicht, unter dem das alles gelaufen ist.“ Manche nennen den Schlussstrich gar „überfällig“.

Andere trauern einem sympathischen und ruhigen Klub-Boss schon jetzt hinterher. Sie hadern mit einem weiteren Personal-Klops in einem wichtigen Amt. „Zum Glück kehrt in den Verein nie Ruhe ein! Wollte schon fast glauben das wird eine seriöse Saison“, schreibt ein Fan voller Ironie. Ein anderer gibt sich differenzierter: „Wahrscheinlich in der Sache richtig, vor allem nach der Hängepartie bei der Suche nach dem Trikotsponsor. Aber eine vorausschauende Personalpolitik des Aufsichtsrates sieht anders aus.“

„Es kommt keine Ruhe in den Verein“, sorgt sich ein anderer Fan um seinen FC Schalke 04. „Hoffentlich findet sich rasch jemand der auch noch gut ist.“ Und einer fordert: „Schalke braucht jetzt ganz dringend kluge Personalentscheidungen. Die müssen sitzen!“