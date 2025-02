FC Schalke 04: Van Wonderen lässt Fan-Träume platzen – „Braucht noch ein bisschen“

Mit der Verpflichtung von Aymen Barkok hat der FC Schalke 04 am Deadline Day nochmal für Aufsehen gesorgt. Der Transfer hat vielen Fans gefallen. Die Freude über einen weiteren Kreativspieler ist groß.

Allerdings drückt Trainer Kees van Wonderen vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln jetzt auf die Euphoriebremse. Für die Startelf ist Barkok beim FC Schalke 04 noch kein Thema – und selbst ein Kaderplatz ist fraglich.

FC Schalke 04: Barkok gegen Köln noch nicht dabei?

Mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Übersicht im Mittelfeld soll Barkok das Offensivspiel des FC Schalke 04 ankurbeln und ihm noch mehr Struktur verleihen. Trainer Kees van Wonderen betonte auf der Pressekonferenz: „Aymen hat die Qualität, um uns besser zu machen.“

Wann er allerdings das erste Mal für Königsblau auf dem Platz stehen wird, ist noch offen. Der S04-Coach deutete an, dass es noch ein paar Tage dauern könnte, bis Barkok voll einsatzfähig sein wird.

„Er braucht noch ein bisschen, um in seine beste Verfassung zu kommen und sich an die Abläufe zu gewöhnen. Er ist auf dem Weg dahin und wir sind froh, dass er bei uns ist“, so van Wonderen. Barkok habe zuletzt eine leichte Grippe gehabt, von der er sich noch erholt.

Seguin gesperrt, Höjlund fehlt verletzt

Ob er am Sonntag (9. Februar) gegen den 1. FC Köln im Kader stehen wird, ließ van Wonderen offen. Allerdings fehlt Schalke mit Paul Seguin ein wichtiger Mittelfeldspieler mit einer Gelbsperre. Eine Option im Mittelfeld würde S04 also guttun. Neben Seguin fehlt außerdem Emil Höjlund. Der Angreifer ist weiterhin verletzt und wird noch mehrere Wochen pausieren müssen.