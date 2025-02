FC Schalke 04: Klub-Ikone spricht über Transfer-Winter – und fällt eindeutiges Ben-Manga-Urteil

Loris Karius, Pape Meissa Ba und Aymen Barkok: Das sind die drei Neuzugänge des FC Schalke 04, die in dieser Winter-Transferperiode verpflichtet wurden. Einen Großangriff auf dem Transfermarkt konnte sich der Revierklub aus finanziellen Gründen nicht leisten, zudem sind zu diesem Zeitpunkt keine Top-Verstärkungen verfügbar.

Das weiß auch Olaf Thon, Klub-Legende des FC Schalke 04. Der ehemalige Fußballer bewertet gegenüber DER WESTEN die Arbeit von Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder für die abgelaufene Transferperiode.

FC Schalke 04: Thon spricht Transfer-Klartext

„Es ist oft schwierig, da noch die entsprechenden Spieler zu finden. Ich denke, da haben Ben Manga und Youri Mulder einen guten Job gemacht“, sagt Thon im Gespräch mit DER WESTEN. Beim FC Schalke 04 wird sich bald zeigen, „ob diese Transfers wirklich eine Verstärkung sind. Der erste Eindruck ist schon mal gut.“

Bisher kam nur Ba zum Einsatz. Bei der 2:5-Niederlage gegen Magdeburg wurde der Angreifer eingewechselt und bereitete den zweiten Treffer der Königsblauen auf Janik Bachmann vor. Karius wird vorerst nur der Ersatzkeeper hinter Justin Heekeren sein.

Am Deadline Day holte S04 dann noch Barkok, der „eine Verpflichtung für die kommenden Wochen und Monate ist. Da muss man erstmal schauen, wie er sich entwickelt“, sagt Thon. Qualität habe Barkok ja, da er schließlich beim FSV Mainz 05 unter Vertrag stand.

„Bin mit Ben Manga zufrieden“

Alles in allem ist Thon mit der Arbeit von Ben Manga zufrieden, weshalb er auch auf keiner anderen Position beim FC Schalke 04 noch Spieler geholt hätte. „Schließlich hatten auch viele Erstligisten große Schwierigkeiten, jetzt in dieser Phase Verstärkung zu holen, die nicht so teuer ist. Und dann ist es nicht so einfach, mal eben Spieler zu verpflichten“, betont Thon.

Die Ziele für die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen sind laut Thon klar: „Sich im Mittelfeld der Tabelle etablieren und mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, für diese Ziele sind das drei gute Einkäufe.“