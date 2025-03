Schalke-Star spaltet die Fans – „Er ist eine Maschine“

Fans des FC Schalke 04 sind sich uneins: Was sollen sie nur von diesem Neuzugang halten?

Die Rede ist von Anton Donkor. Der Flügelspieler war im vergangenen Sommer ablösefrei von Eintracht Braunschweig zum FC Schalke 04 gewechselt und kam in der Hinrunde auf mehrere Kurzeinsätze. Erst in den vergangenen Wochen schaffte der 27-Jährige es ein paar Mal in die S04-Startelf – so auch in der Partie bei Hertha BSC.

Schalke-Neuzugang Donkor im Fokus

Donkor rückte für Derry Murkin in die Anfangsformation. „Anton hat schon einige Spiele für uns gemacht, und er macht das gut mit seinem Offensiv-Drang“, sagte Schalke-Coach Kees van Wonderen: „Jetzt ist er dran. Jetzt kann er zeigen, warum er auf den Platz gehört.“

Ob Donkor den Platz in der Startelf wirklich verdient hat – da waren die Fans des FC Schalke 04 sich nicht ganz sicher. Bei X diskutierten die Anhänger der Königsblauen sehr lebendig, und die Meinungen gingen teils meilenweit auseinander. Wir haben einige Tweets gesammelt:

„Donkor für Murkin heute definitiv kein Qualitätsverlust. Murkin braucht halt dringend eine Pause nach den letzten Wochen.“

„Donkor trabt nach fünf Minuten schon wieder über den Platz, als hätten wir die 96. Minute.“

„Aydin und Donkor am Ball bedeutet Ballverlust.“

„Donkor ist schon eine Maschine. Schade, dass man vor ihn nicht noch Murkin packt – die beiden zusammen wären von Physis und Geschwindigkeit her perfekt.“

„Auch wenn bei Donkor nicht alles gelingt, er ist so krass am Ackern. Gefällt mir sehr.“

„Donkor hat sich gebessert gegenüber der Hinrunde. Aber er ist mir zu behäbig.

„Donkor bringt Dynamik und Wucht“