Nach langer Leidenszeit – Ex-Schalke-Star hat sein Glück gefunden

Während der FC Schalke 04 gegen den Abstieg spielt, träumt er wieder von der Champions League. Amine Harit hat mit Olympique Marseille einen starken Saisonstart hingelegt und ist auch selbst wieder richtig stark in Form.

Der Ex-Schalker hat es geschafft, spielt inzwischen eine gute Rolle bei einem internationalen Top-Klub. Vor wenigen Jahren stieg Harit mit dem FC Schalke 04 noch aus der Bundesliga ab.

Ex-Schalke-Star Harit mit Marseille im Höhenflug

Als Harit zur Saison 2017/2018 für acht Millionen Euro vom FC Nantes zum FC Schalke 04 kam, war die Welt in Gelsenkirchen noch in Ordnung. Mit dem damals neuen Trainer Domenico Tedesco funktionierte es auf Anhieb. Die Königsblauen beendeten die Saison auf Rang zwei, qualifizierten sich für die Champions League und Harit war mit 31 Einsätzen ein wichtiger Bestandteil.

Danach ging es bei Schalke jedoch steil bergab. Nach Platz 14 und Platz 12 folgte 2020/2021 der Abstieg in die 2. Bundesliga. Harit spielte regelmäßig, galt weiterhin als einer der talentiertesten und beliebtesten Spielern bei S04. Den Gang in die 2. Bundesliga trat er dann aber nicht mehr mit an.

Harit wechselte erst für zwei Spielzeiten per Leihe zu Olympique Marseille und steht nun seit Sommer 2023 auch fest bei den Franzosen unter Vertrag. Und ins Marseille kann Harit immer wieder seine Klasse unter Beweis stellen.

Champions-League-Teilnahme winkt

Nach überstandener Kreuzbandverletzung meldete er sich in der vergangenen Saison wieder zurück, in dieser Spielzeit startet er nun richtig durch. Olympique Marseille steht nach acht Spieltagen in der französischen Ligue 1 auf Rang drei, hat bislang nur ein einziges Spiel verloren. Der Klub aus Südfrankreich ist auf Champions-League-Kurs, könnte nach drei Jahren Abstinenz in der nächsten Saison zurückkehren.

Und Harit hat daran durchaus großen Anteil. In acht Spielen kommt er auf zwei Treffer und vier Vorlagen. Erst kürzlich durfte er beim 5:0-Erfolg gegen Montpellier sein nächstes Tor für Marseille bejubeln. Harit hat sein Glück wieder gefunden, der S04 ist weiterhin auf der Suche.