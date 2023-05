FC Schalke 04: Super-GAU verhindert – kleiner Trost nach Abstieg

Große Trauer beim FC Schalke 04. Am Tag nach dem Abstieg sitzt der Schmerz unendlich tief. Auf Fußballgucken dürften die wenigsten Lust gehabt haben. Doch die Saison hatte noch ein letztes, wichtiges Spiel parat.

Nach dem FC Schalke 04 drohte auch den Fan-Freunden vom 1. FC Nürnberg der Abstieg. Die Clubberer mussten punkten, um aus eigener Kraft den Gang in die Relegation zu verhindern. Und es klappte. Das heißt auch: Es gibt ein Wiedersehen in der nächsten Saison.

FC Schalke 04: Freunde vom FCN vermeiden Relegation

Noch tiefer fallen als beim Abstieg in Leipzig? Unmöglich, würden alle Schalker jetzt sagen. Doch ein Abstieg der Nürnberger am Folgetag wäre noch eine weitere schallende Ohrfeige gewesen. S04 und FCN pflegen eine der innigsten Freundschaften im deutschen Fußball. Ein winziges Trostpflaster beim Gang in Liga 2: Es gibt wieder zwei Duelle mit den Kumpels.

Der Sicherheit stand allerdings noch der letzte Spieltag der 2. Bundesliga im Weg. Nürnberg musste bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern. Am 34. Spieltag hätten die Franken noch immer auf den Abstiegs-Relegationsplatz abrutschen können. Doch das wurde vermieden. Dank eines Kopfballtreffers von Lukas Schleimer siegte man in Paderborn 1:0, entledigte sich aller Sorgen und rückte sogar noch auf Rang 14 vor.

Nürnberg bleibt drin

Den Sieg hätte es im Endeffekt nicht einmal gebraucht. Arminia Bielefeld, das auf dem Relegationsplatz in den letzten Spieltag ging, kassierte in Magdeburg eine satte 0:4-Klatsche und setzte Nürnberg und Eintracht Braunschweig damit gar nicht erst unter Siegdruck.

Damit dürften sich alle Fans des FC Schalke 04, auch wenn der Schmerz derzeit alles überschattet, auf ein Wiedersehen mit den Freunden aus Nürnberg freuen. Das letzte Mal war ganz besonders. An diesem Tag reckte Danny Latza die Zweitliga-Meisterschale in den Nürnberger Himmel. Eine gigantische Fanparty in rot-blau.