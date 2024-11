Schalke 04: Neuzugang unter van Wonderen ohne Chance – jetzt ergreift Sylla das Wort für ihn

Es ist eine bislang enttäuschende Saison des FC Schalke 04. Dabei konnten auch einige Spieler nicht überzeugen – vor allem Neuzugänge, von denen man sich viel erhofft und viel erwartet hatte.

Dazu zählt auch Ilyes Hamache, der auch unter dem dritten Trainer des FC Schalke 04 nicht überzeugen kann. Ändert sich das vielleicht? Denn nun setzt sich S04-Star Moussa Sylla für den jungen Franzosen ein.

Schalke 04: Sorge vor nächstem Flop

Das letzte Mal, als Ilyes Hamache in einem Pflichtspiel des FC Schalke 04 auf dem Platz stand, ist mehr als zwei Monate her. Bei der 0:2-Pleite am 13. September gegen den Karlsruher SC durfte er ran. Danach kam er nicht mehr zum Einsatz, wurde sogar zwischenzeitlich zur U23 geschickt.

Bei seiner Verpflichtung freute sich Ben Manga über einen „kreativen Fußballer mit gutem Spielverständnis“. Davon war bisher nicht viel zu sehen. Unter Ex-Coach Karel Geraerts konnte er nicht überzeugen, Jakob Fimpel hatte ihn sogar gar nicht eingesetzt und auch Kees van Wonderen hat bisher keine Verwendung für ihn.

Deshalb ging Moussa Sylla jetzt auf die S04-Bosse zu. Der Stürmer hält viel vom offensiven Mittelfeldspieler und machte sich für ihn stark. Sylla fordert, dass Hamache mehr Spielzeit bekommen sollte, berichtet die „Bild“.

Sylla setzt sich für Hamache ein

Es ist definitiv ein starkes Zeichen, dass sich ein Profi so für seinen Teamkollegen einsetzt. Und was sagen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 zu Hamache? Dem Bericht nach gehen die Meinungen zu dem 24-Jährigen „weiterhin weit auseinander“. Viele halten ihn für einen weiterhin spannenden Spieler, andere haben Sorge, dass er zu einem Mega-Flop wird.

Ob sich das jetzt durch Syllas Forderung ändern und Hamache mehr Einsatzzeiten bekommen wird? Immerhin: Hamache durfte beim 2:1-Testspielsieg gegen Alemannia Aachen ran und van Wonderen zeigen, was er drauf hat. Nun muss er das auch im Training weiterhin zeigen, um dann in den Pflichtspielen der 2. Bundesliga eingesetzt zu werden.