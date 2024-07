Schalke 04 stellt Felipe Sanchez vor – doch alle sprechen nur über IHN

Viele Wochen mussten die Fans von Schalke 04 auf ihn warten, doch nun ist er endlich da. Felipe Sanchez wurde am Dienstag (09. Juli) offiziell als zehnter (externer) Neuzugang von Königsblau vorgestellt. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselte vom argentinischen Erstligisten Gimnasia la Plata nach Gelsenkirchen.

Im Rahmen seiner Vorstellung hat Schalke 04 auch ein YouTube-Video veröffentlicht, indem die Fans einen Blick hinter die Kulissen des Sanchez-Wechsels werfen können. Dabei trat vor allem einer in den Vordergrund: Ben Manga.

Schalke 04: Fans schwärmen von Manga

Manga ist seit wenigen Wochen der Chef-Kaderplaner auf Schalke. Nach dem gesicherten Klassenerhalt in der vergangenen Saison startete er am Berger Feld und krempelte den sportlichen Bereich gemeinsam mit CEO Matthias Tillmann und Sportdirektor Marc Wilmots einmal komplett um. Vor allem das Scouting-Team wurde komplett neu aufgestellt – Manga brachte mehr als ein Dutzend eigene Mitarbeiter mit zu Königsblau.

Seine Arbeit und seine Expertise macht sich für S04 gleich bemerkbar: Er lässt seinen Worten Taten folgen und hat den S04-Kader enorm verjüngt. Doch auch abseits seiner Arbeit als Kaderplaner weiß er zu überzeugen. Die Knappen-Anhänger feiern den 50-Jährigen auch für seine Art ab.

Denn in dem Sanchez-Video kommt Manga nicht nur enorm sympathisch, sondern auch emphatisch und stets guter gelaunt rüber. Manga strahlt nach der Ankunft von Sanchez förmlich und nimmt den Neuzugang im Schalker Trainingslager in Mittersill direkt an die Hand. Mit Manga ist S04 wohl ein echter Glücksgriff gelungen. „Fachlich und menschlich absolut top. Er ist das Beste, was und passieren konnte“, schrieb ein Fan auf „X“.

Gemeinsam wollen sie das „neue Schalke“ aufbauen. Sportdirektor Marc Wilmots (li.) und Kaderplaner Ben Manga (re.). Foto: IMAGO/Brauer-Fotoagentur

Manga punktet als Sprach-Genie

Gemeinsam mit dem neu eingestellten Integrationsbeauftragten Joe Miraglia hat Manga Sanchez erste Abläufe erklärt und sämtliche Personen vorgestellt. Das Ganze auf Spanisch, denn Sanchez kann bisher weder Deutsch noch Englisch. Für Manga ist das jedoch kein Problem. Schließlich spricht der in Äquatorialguinea geborene S04-Funktionär fließend Spanisch – auch sämtliche andere Sprachen wie Französisch und Italienisch soll er bestens beherrschen.

Das dürfte auch in Vertragsverhandlungen mit internationalen Spielern, Beratern und Vereinen ein großer Vorteil sein – die Sprachbarriere fällt so schon weg. Sanchez wird jedoch rasch Deutsch lernen. Der Neuzugang von Schalke 04 soll mehrmals die Woche Deutschunterricht bekommen.