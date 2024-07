S04-Star mit krassem Geständnis – seine Worte lassen keine Zweifel zu

Die letzte Saison des FC Schalke 04 war eine reine Katastrophe. Letztlich konnte man sich mit einem guten Endspurt und viel Mühe retten. Doch zwischendurch sah es enorm düster aus. Mittendrin dabei war Mittelfeld-Stratege Paul Seguin. Der Routinier blühte unter S04-Coach Karel Geraerts auf, tat sich zuvor aber enorm schwer.

Nun spricht Seguin gegenüber der „WAZ“ über die vergangenen Saison. Dabei wirkt der S04-Star mehr als reflektiert und ehrlich. Zudem macht er eine klare Ansage für die anstehende Saison.

S04-Akteur Seguin wird deutlich: „War alles ein bisschen viel für mich“

Es war sicherlich eine der schwersten, wenn nicht sogar die schwerste Saison seiner Karriere. Er hat sich seine erste Saison bei Königsblau ganz anders vorgestellt. Er kam im vergangenen Sommer von Union Berlin und sollte Schalke zum Aufstieg führen. Stattdessen ging es in die andere Richtung.

„Schalke ist ein riesiger Verein, eine komplett andere Hausnummer“, beschreibt Seguin. „Vielleicht war es am Anfang alles ein bisschen viel für mich, ich habe Zeit gebraucht, alles sacken zu lassen“, gibt er offen zu. Er hat einige Zeit gebraucht, um in Gelsenkirchen anzukommen. „Als ich die ersten Male aufs Schalker Gelände kam, dachte ich wirklich: ‘Wow, hier darf ich spielen.‘ Aber all das war auch ein Rucksack für mich“, verriet Seguin.

Doch in der Rückrunde avancierte er zum Stammspieler und zur Leistungskraft – auch weil Geraerts komplett auf ihn setzt. „Paul ist Schlüsselspieler und sehr wichtig für die Mannschaft“, lobt der Trainer. „Egal, ob mit dem Ball, ohne den Ball oder in der Gruppe, einfach ein Schlüsselspieler, ohne Diskussion“, erklärte der Belgier über seinen Schützling.

Seguin möchte künftig vorangehen

Der 29-Jährige ist eher ein ruhiger Typ, der das Spiel diktiert und lenkt. Das möchte er in der anstehenden Saison fort führen und intensivieren. Sein Ziel: Noch wichtiger für das Team zu werden. „Ich will in dieser Saison noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin ein Fußballer, der gern den Ball hat und den Takt vorgibt, das ist eine Stärke von mir“, erklärt Seguin.

„Ich möchte mit Fußball vorangehen, mit Leistungen und nicht durchs Reden“, so S04-Star. Unter Geraerts hat er jedenfalls eine Menge Selbstbewusstsein getankt. Auch in der anstehenden Spielzeit wird er einer seiner Haupt-Ansprechpartner im Team sein.