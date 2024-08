Ex-S04-Star liefert irre Tor-Show! Er lässt die Herzen der Knappen-Fans bluten

Er war auf dem besten Weg zu einem echten Fanliebling bei Schalke 04 zu werden, doch dann rief die Bundesliga und es zog es zu seinem Ex-Klub. Keke Topp verließ den S04 nach drei Jahren am Berger Feld in Richtung Bremen. Schon zum Zeitpunkt des Wechsels waren einige Knappen-Fans ob des Abgangs des jungen Stürmers enorm traurig.

Das dürfte sich mit Blick auf die ersten Auftritte nach seiner Werder-Rückkehr nicht geändert haben – ganz im Gegenteil. Denn der Ex-S04-Profi zeigt, dass er auch im grün-weißen Dress weiß, wo das Tor steht.

Ex-S04-Star ballert Werder in die nächste Runde

In der vergangenen Saison lieferte der 20-Jährige starke sieben Torbeteiligungen in der zweiten Liga für S04. Und bei Bremen macht er da weiter, wo er bei Königsblau aufgehört hat. In der ersten Runde des DFB-Pokals hat der Youngster seine neue Mannschaft im Alleingang in die nächste Runde geschossen.

Gegen Cottbus (3:1) erzielte er gar drei Tore und lieferte so seinen ersten Hattrick im Profi-Bereich. Sowohl von den Fans als auch von den Teamkollegen wurde der junge Stürmer im Anschluss heftig gefeiert. Es scheint, als sei Topp endgültig wieder bei Werder angekommen.

++ FC Schalke 04 schaut bei Zalazar ganz genau hin – plötzlich winkt ein Millionen-Regen ++

Schon große Teile seiner Jugend verbrachte der gebürtige Bremervörder bei Werder, ehe er 2021 nach Gelsenkirchen wechselte. Jetzt ist er zurück an alter Wirkungsstätte und feierte einen herausragenden Pflichtspiel-Einstand für die Werder-Profis.

Diesen Jubel kennen auch die S04-Fans: Keke Topp erzielte im DFB-Pokal für Bremen einen Dreierpack. Foto: IMAGO/Matthias Koch

S04-Fans trauern Topp nach

Während die Werder-Fans ihren Rückkehrer bereits auf Händen tragen, wird die Wehmut aufseiten der Knappen-Anhänger immer größer. „Ich freue mich für ihn, aber es macht mich traurig, ihn in dem Werder-Trikot zu sehen“, schreibt ein S04-Fan auf „X“.

Weitere News:

„Mit ihm hätten wir in dieser Saison einen Unterschiedsspieler für die zweite Liga, ich bin immer noch traurig, dass er uns verlassen hat“, schreibt ein anderer Schalke-Anhänger. Auf Schalke trauert man ihm hinterher, in Bremen ist man heilfroh, dass der „verlorene Sohn“ zurückgekehrt ist.