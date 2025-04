Schalke – Ulm: Fans in großer Sorge! Bei S04 macht sich schon Panik breit

Beim FC Schalke 04 kann es immer wieder schnell gehen: Das haben die Fans in den vergangenen Jahren häufig auf brutale Art und Weise erfahren müssen. Auch in dieser Saison ist es wieder eine gnadenlose Achterbahnfahrt. Statt oben um den Aufstieg zu kämpfen, steht nun ein Kellerduell gegen den SSV Ulm (6. April, 13.30 Uhr) an.

Drei Punkte sind für den FC Schalke 04 Pflicht, zumal mit Ulm eine der ungefährlichsten Mannschaften kommt. Dennoch sind die Sorgen bei den Knappen groß. Ein Konkurrent konnte nämlich einen wichtigen Sieg einfahren. Der S04 ist daher klar gefordert.

Schalke – Ulm: Drei Punkte sind Pflicht!

Vor einigen Wochen sah es beim FC Schalke 04 noch sehr ordentlich aus und der Klassenerhalt in greifbarer Nähe. Das ist er auch immer noch, allerdings folgten zuletzt zwei Rückschläge. Gegen Hannover gab man bis zur 87. Minute eine Führung her und verlor noch. Gegen Fürth gab es ein 3:3-Unentschieden. Nun soll gegen Ulm wieder ein Sieg her.

Und der wäre enorm wichtig für die Königsblauen. Der Grund: Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist geschmolzen. Eintracht Braunschweig konnte nämlich einen Befreiungsschlag landen und Paderborn mit 3:2 besiegen. Für die Niedersachsen drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Aktuell sind es nur noch sieben Zähler Rückstand für S04 auf Braunschweig. Auf die Ulmer, die auf einem direkten Abstiegsplatz liegen, sind es elf Punkte. Bei einer Niederlage sind es dann nur noch acht.

Fans in großer Sorge

Und eine Pleite gegen Ulm wäre für Schalke fatal. Zum Saisonendspurt kommen nämlich – abgesehen von Jahn Regensburg – nur noch Mannschaften, die allesamt um den Aufstieg kämpfen: HSV (19. April), Kaiserslautern (27. April), Paderborn (2. Mai), Düsseldorf (10. Mai) und Elversberg (18. Mai).

Deswegen wird es für S04 wichtig sein, vorher schon viele Punkte zu holen und dann gegen die klaren Favoriten ebenfalls für Überraschungen zu sorgen. Gelingt das nicht, muss man auf Niederlagen der Konkurrenz hoffen. Es bahnt sich also ein großer Abstiegskampf an. Viele S04-Fans sind schon jetzt in großer Sorge.

Vor allem die Wackelabwehr von Trainer Kees van Wonderen ist eine große Schwachstelle. Selbst bei Ulm weiß man Bescheid und will S04 wieder in die Krise stürzen.