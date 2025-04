Schalke – Ulm: Wackelige S04-Abwehr zittert schon! Top-Torjäger mit krasser Ansage

Auf den nächsten Gegner SSV Ulm schaut Schalke 04 in einer Sache neidisch hin: Mit nur 33 Gegentoren hat der Aufsteiger die fünftbeste Abwehr der gesamten Liga. Im Vergleich die Königsblauen: Die wackelige S04-Abwehr kassierte schon ganze 49 Treffer.

Daher freut sich wohl jeder Stürmer, wenn er gegen den FC Schalke antreten muss. So auch Ulm-Torjäger Semir Telalovic. Im Gespräch mit DER WESTEN verrät er, dass er der wackeligen S04-Abwehr einige Tore einschenken möchte.

Schalke – Ulm: Torjäger mit Ansage an Wackelabwehr

Mit neun Treffern ist Telalovic der gefährlichste Ulm-Spieler in dieser Saison. Allerdings hat der Angreifer schon seit mehreren Partien nicht mehr getroffen. Bietet sich jetzt die optimale Gelegenheit gegen Schalke 04? Schließlich ist die Abwehr der Königsblauen in dieser Spielzeit extrem wackelig und sehr fehleranfällig. 49 Tore kassierte der S04 schon.

„Ich hoffe immer auf Tore“, antwortet Telalovic auf die Frage im DER WESTEN-Interview, ob er der wackeligen S04-Abwehr ein paar Treffer einschenken möchte. Es müsse schon vieles zusammenpassen. Er bräuchte auch einen guten Tag, verrät der Stürmer.

„Auch im Team muss alles funktionieren, damit man als Stürmer trifft. Meine Hoffnung ist groß, dass die Leistung passt, ich treffe und wir mit drei Punkten nach Hause fahren“, so Telalovic.

Ansage an S04-Abwehr

Wie vor jedem Spiel hat der SSV Ulm einige Videoanalysen, wo auch Telalovic weiß, gegen welche Verteidiger er spielen wird. Beim FC Schalke 04 werden es in der Abwehr womöglich Adrian Gantenbein, Ron Schallenberg, Marcin Kaminski und Derry Murkin sein, die am Sonntag auflaufen.

„So gehe ich dann auch in die Partie. Da weiß ich auch die Stärken und Schwächen meiner Gegner, in welche Räume ich gehen muss und wo es am gefährlichsten werden kann“, erklärt Telalovic.

Gut für den Stürmer: Allein in diesem Jahr kassierte Schalke 16 Gegentore. Telalovic selbst hat seit acht Spielen nicht mehr getroffen. In der laufenden Saison kommt er auf neun Tore. Vor allem sein Viererpack gegen Jahn Regensburg zu Beginn des Jahres war sehr beeindruckend. Die königsblaue Abwehr muss sich also – mal wieder – warm anziehen.

