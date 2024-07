Schalke 04: Wiedersehen geplatzt! Ex-Knappe im Tal der Tränen

12 Jahre lang spielte Sidi Sane für Schalke 04. Der kleine Bruder von Bayern-Star Leroy durchlief sämtliche Jugendmannschaften des S04 und feierte bei den Knappen sein Profidebüt. Im vergangenen Jahr wechselte er dann innerhalb der Liga zu Eintracht Braunschweig.

Bei Schalke 04 konnte er sich nicht durchsetzen, in Braunschweig wollte er sich endlich im Profifußball etablieren. Doch stattdessen kommt eine Verletzung nach der anderen. Nun hat sich Sane erneut schwer verletzt.

Schalke 04: Ex-Profi Sane fällt monatelang aus

Erst im vergangenen Sommer hatte sich der Ex-Schalker kurz nach seiner Ankunft in Braunschweig schwer am Knie verletzt. Damals hieß die Diagnose Innenbandriss. Jetzt hat es den Offensivspieler noch härter getroffen: Sane zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu, wie sein Klub am Freitag (19. Juli) mitgeteilt hat.

Damit wird er viele Monate ausfallen. Er dürfte dem BTSV mehr als ein Dreivierteljahr fehlen, in Kürze soll der ehemalige Schalker operiert werden. Damit steht auch fest: Sane wird das Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub am ersten Spieltag (Samstag, 3. August, 20.30 Uhr) erneut verpassen.

Schon das Hinspiel in der vergangenen Saison verpasste er aufgrund seiner Knieverletzung. In der Rückrunde kam er allerdings kurz vor Schluss ins Spiel. In der Veltins Arena auflaufen wird er in dieser Saison nicht können – auch das Rückspiel im heimischen Eintracht-Stadion dürfte für ihn ins Wasser fallen.

Verletzung wirft Sane erneut zurück

Doch auch abseits der Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub ist die Verletzung für Sane ein heftiger Schlag. Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison auf lediglich zehn Einsätze kam, wollte in dieser Saison richtig angreifen. Stattdessen ist seine Saison schon vor Spieltag eins gelaufen.

Für den Ex-S04-Akteur gilt es nach der Operation, in der Reha wieder fit zu werden. Wann er dann tatsächlich wieder auf den Platz zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass es erst im Saisonendspurt sein wird.