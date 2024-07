FC Schalke 04: Nächster Trikot-Hammer! Doch für die Fans gibt es einen großen Haken

Gerade erst hat Boss Matthias Tillmann den neuen Hauptsponsor verkündet, da haut der FC Schalke 04 auch schon den nächsten Trikot-Hammer raus. Nur eine Stunde nach dem Hauptsponsor präsentiert der S04 auch gleich das erste Trikot für 2024/25.

Unüblicherweise fängt der FC Schalke 04 mit dem Ausweichtrikot an. Das hat zum fünften Mal in Folge eine völlig neue Farbe – und wird bis in den Kleiderschrank der S04-Fans noch eine ganze Weile brauchen.

FC Schalke 04 präsentiert erstes Trikot

Viele Klubs haben ihr neues Heimtrikot bereits am letzten Spieltag getragen. Schalke nicht. Mangels Hauptsponsor mussten sich die Fans wie im letzten Jahr lange auf die Leibchen der neuen Saison gedulden. Nun geht es endlich los. Nur eine Stunde nach der Verkündung von „Sun Minimeal“ als neuem Trikotsponsor folgt die nächste Präsentation.

Nicht mit dem Heim- dafür mit dem dritten Trikot-Kit fängt der S04 an. Es ist in Hellblau- und Navy-Tönen gehalten, hat ein ausgefallenes Muster und einen dunkelblauen Rundhalsausschnitt sowie Ärmelsaum. Wäre es nach Adidas und dem FC Schalke 04 gegangen, wäre dieses Trikot wohl schon längst auf dem Markt. Doch wieder musste man auf die Unterschrift des Sponsors warten.

Fans feiern Trikot – und müssen lange warten

Den Fans gefällt es sofort. „Echt gelungen“ und „wird gekauft“ sind die Kommentare, die sich unter die Verkündung reihen. Bis es den Weg in ihren Kleiderschrank findet, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Schalke bietet jetzt erst einmal eine Vorbestellung an, beginnt nun mit der Massenproduktion.

Selbst die voraussichtliche Lieferzeit von vier bis sechs Wochen, so heißt es im Online-Shop, kann nicht garantiert werden. Stattdessen wird zusätzlich vor Verzögerungen gewarnt. Schon in den letzten Jahren gab es immer wieder Ärger mit ausverkauften Trikots und sehr langen Lieferzeiten.

Dementsprechend wird es wohl bis in den September dauern, bis die Fans das mit 90 Euro nicht gerade günstige Ausweichtrikot in den Händen halten. Dafür bekommen sie wieder etwas Abwechslung in ihre Garderobe. Vor Navy-Hellblau hatten die dritten Trikots des FC Schalke 04 die Farben Schwarz, Mint, Rot und Grün.