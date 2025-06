FC Schalke 04 verkündet „traditionsreiche“ Arena-Änderung! Fans wird sie direkt auffallen

Beim FC Schalke 04 wird sich in der kommenden Saison vieles ändern – wie so häufig in den vergangenen Jahren. Neue Spieler, neuer Trainer, neuer Sportvorstand. Es ist ein erneuter Umbruch auf allen Ebenen.

Aber das ist noch nicht alles. In der Veltins-Arena, der Heimspielstätte des FC Schalke 04, wird es auch einige Änderungen geben. Eine wird den königsblauen Anhängern direkt auffallen, wenn sie ihren Tempel betreten werden.

FC Schalke 04 verkündet Arena-Änderung

Tradition wird beim FC Schalke 04 groß geschrieben. Das hat der Klub in den vergangenen Jahren immer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt – allerdings nicht auf dem Platz, wo die Truppe der Königsblauen in der vergangenen Saison auf ganzer Linie enttäuschte.

So gab es vom Revierklub einige bemerkenswerte Aktionen, die bei den Fans gut ankamen. Auch von dieser Änderung dürften die Anhänger begeistert sein. Wie Schalke verkündet, wird es zur neuen Spielzeit in der Veltins-Arena eine „traditionsreiche Veränderung“ geben.

Die Ost- und Westtribüne des königsblauen Wohnzimmers erhalten nämlich neue Namen – in Anlehnung an die stolze Vergangenheit des Parkstadions, wo die Schalker jahrzehntelang ihre Pflichtspiele ausgetragen haben, bevor die Veltins-Arena eingeweiht wurde.

Neue Namen für Ost- und Westtribüne

Wie der FC Schalke 04 mitteilt, wird die bisherige West- als Haupttribüne bezeichnet und die Osttribüne wird zur Gegengerade. „Mit dieser Umbenennung kehren zwei Bezeichnungen aus dem alten Parkstadion in die Gegenwart zurück, die für viele Schalker eng mit prägenden Momenten verbunden sind und fest zur Geschichte des S04 gehören“, heißt es vom Revierklub.

Den Schalker Fans werden die Änderungen direkt auffallen. So werden die neuen Tribünennamen ab sofort auch auf allen Eintrittskarten und Ticketbuchungen zu sehen sein. Eine spannende und schöne Änderung, die die Anhänger für die kommende Spielzeit erleben.

