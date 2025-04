Ex-S04-Star zittert schon – der nächste Horror ist kaum noch abzuwenden

Noch immer ist Tom Krauss auf Schalke ein gern gesehener Gast. Der Mittelfeld-Akteur hat sich in seinem Jahr bei S04 in das Herz aller Knappen-Anhänger gespielt. Den Abstieg konnte jedoch auch er nicht vermeiden. Nach dem erneuten Abstieg in Liga zwei musste er den Pottklub jedoch wieder verlassen.

Über Mainz 05 und Luton Town landete der 23-Jährige leihweise beim VfL Bochum, seit Januar spielt er wieder im Pott. Doch mit blau-weißen Pottvereinen scheint er kein Glück zu haben – dem Ex-S04-Akteur droht der erneute Abstieg.

Ex-S04-Star Krauss vor nächstem Abstieg

2022/23 spielte Krauss auf Schalke, avancierte rasch zum Leistungsträger und zum Fanliebling. Der Mittelfeldspieler ist seit Kindheitstagen Schalke-Fan, hat sich mit dem Wechsel nach Gelsenkirchen einen Traum erfüllt. Umso härter war es für ihn, seinen Kindheitsklub nicht in Liga eins halten zu können.

Doch in dieser Saison könnte es noch bitterer für Krauss kommen. Denn auch mit dem VfL Bochum steht er kurz davor, abzusteigen. Drei Spieltage vor Schluss hat der Revierklub vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Dazu spricht auch die Tordifferenz nicht wirklich für die Bochumer.

An der Castroper Straße schwindet allmählich die Hoffnung auf Rettung. Nach vier Jahren in Liga eins droht dem Pottklub also wieder der Gang in Liga eins. Denn auch das Restprogramm könnte leichter sein.

Abstiegsknaller mit bitterem Ende?

Am kommenden Wochenende wartet auf den VfL das mit Abstand wichtigste Spiel der Saison. Es geht auswärts auf den Schlossberg, das direkte Duell mit dem 1. FC Heidenheim steht an. Die Heidenheimer stehen derzeit auf Platz 16 und könnten die Bochumer mit einem Sieg in Liga zwei schicken.

Für Ex-S04-Star Krauss und den VfL ist es die letzte Ausfahrt für den Verbleib in Liga eins. Besonders pikant aus Sicht des Mittelfeldspielers: Auch sein Ex-Klub Luton Town, bei dem er in der ersten Saisonhälfte gespielt hat, könnte am Wochenende absteigen. Krauss droht also der absolute Super-Gau.