Bittere Erkenntnis für Schalke 04! Das dürfte es gewesen sein

Schalke 04 gegen Borussia Dortmund – bei den Herren gab es dieses Duell zuletzt vor knapp zwei Jahren. Bei den Frauen ist es am Sonntag (27. April) erneut zum Revierknaller gekommen. Es ging um nicht weniger als die Vorentscheidung um den Aufstieg.

Sowohl die Frauen von Schalke 04, als auch die Frauen vom BVB spielen eine herausragende Saison. Beide Mannschaften sind mit einem Ziel in die Partie gegangen: Den Derbysieg feiern und den Aufstieg so gut wie klarmachen. Aus Sicht des S04 ist diese Mission nicht gelungen.

Schalke 04: Frauen mit bitterer Derbypleite

Vor knapp 10.000 Zuschauern trafen sich BVB und S04 zum Frauen-Derby im Stadion Rote Erde in Dortmund. Letztlich waren es die Gastgeberinnen, die strahlend den Derbysieg feiern konnten. Die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Colmsee ging nach knapp 40 Minuten durch ein Traumtor von Edina Habibovic in Führung, konnte dieses aber nicht verteidigen.

Der BVB schlug kurz vor der Pause und kurz vor Ende der Partie zurück und feierte so ganz wichtige drei Punkte. Es war die erste Saisonniederlage für die Colmsee-Elf. Umso bitterer, dass es ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison passiert ist.

++ FC Schalke 04: Aufstiegs-Irrsinn in der 2. Liga – plötzlich ist S04 mittendrin ++

S04 hat nun vier Punkte Rückstand auf den BVB. Bei noch vier zu absolvierenden Partien ist die Meisterschaft und damit der Aufstieg in die Regionalliga so schon vorentschieden. Der BVB ist so stabil und so gut, dass sie diesen Vorsprung wohl kaum mehr aus der Hand geben werden.

S04 kann nächsten Durchmarsch wohl abhaken

So bleibt für Schalke nur die bittere Erkenntnis, dass man nach dem 0:0 im Hinspiel das Rückspiel in Dortmund verloren und somit den nächsten Aufstieg aller Voraussicht nach verpasst hat – obwohl man nur einmal in der Saison verloren hat. Für die Frauen des FC Schalke 04 ist es der erste richtige Nackenschlag. .

Denn seit die S04-Frauen 2021/22 ihre erste vollständige Kreisliga-A-Saison beschritten hatten, folgte ein Aufstieg nach dem nächsten. Von der Kreisliga ging es direkt durch bis in die Westfalenliga.

Weitere News:

Dort ist nun aber vorerst Schluss. Während die Rivalen hochgehen dürften, wird Königsblau in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf unternehmen müssen. In der nächsten Spielzeit gehen die Blau-Weißen dann jedoch als großer Aufstiegsfavorit in die Saison.