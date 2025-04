Schalke 04: Spieler erlebt Leihdesaster – was S04 wohl dazu sagt?

Im vergangenen Winter hat Schalke 04 mit Steve Noode ein großes Innenverteidiger-Talent nach Österreich ausgeliehen. Dieser Schritt war durchaus bemerkenswert, schließlich ging es für den Kameruner gleich in die erste Liga zum SCR Altach.

Doch dieser Schritt war für den Youngster wohl mindestens eine Nummer zu groß. Denn mittlerweile bekommt er bei den Profis von Altach überhaupt keine Minuten mehr. Stattdessen spielt die Leihgabe von Schalke 04 nun in der österreichischen Regionalliga.

Schalke 04: Noode nur noch in Altachs Zweitvertretung

Als Noode im vergangenen Sommer zu S04 kam, mussten viele Fans seinen Namen erst einmal im Internet suchen. Doch auch da konnte man vor seinem Wechsel zum Pottklub nicht allzu viel finden. Wie auch, schließlich ist Königsblau seine erste Station in Europa. In den ersten sechs Monaten sollte er sich daher erst einmal an S04, das Leben in Deutschland und an sein neues Umfeld gewöhnen.

Im Winter ging es dann nach Österreich zum SCR Altach, doch dies hat sich bislang noch nicht wirklich bewährt. Denn statt in Liga eins auf höchstem Niveau zu kicken, spielt er für die Nachwuchsmannschaft von Altach in der Regionalliga. Immerhin: Dort kam er in den Wochen gleich fünfmal über die volle Distanz zum Einsatz, sammelte also zuletzt wieder regelmäßig Spielminuten.

Und doch ist es ein klarer Fingerzeig, dass Schalke mit Noode wohl noch eine Menge Geduld haben muss. Er ist als Perspektivspieler geholt worden, das machte der Klub damals deutlich. Und doch dürfte man sich die Leihe nach Österreich anders vorgestellt haben.

Folgt im Sommer die nächste Leihe?

Dazu stellt sich die große Frage, wie es für Noode ab Sommer weitergeht. Schließlich ist er längst noch nicht auf dem Niveau, Schalke in Liga zwei helfen zu können. Doch würde es ihn weiterbringen, in der kommenden Saison noch eine Regionalliga-Saison bei der Zweitvertretung des S04 zu absolvieren? Das werden die Knappen-Bosse nun bewerten müssen.

Es ist gut möglich, dass Noode im kommenden Sommer erneut ausgeliehen wird. So könnte gar ein Wechsel in die dritte Liga der richtige Schritt sein. Doch dort muss sich erst einmal ein Klub finden, wo Noode regelmäßig spielen würden. Seine Personalie bleibt also ein wenig knifflig. Nichtsdestotrotz besitzt er eine Menge Potenzial, das S04 früher oder später weiter helfen könnte.