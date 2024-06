FC Schalke 04 reagiert auf Topp-Abflug – und sorgt für eine dicke Überraschung

Der FC Schalke 04 hat am Montag (24. Juni) bereits seinen neunten externen Neuzugang vorgestellt – Moussa Sylla kam vom FC Pau aus Frankreich. Für den dynamischen Offensiv-Akteur überwies Königsblau satte zweieinhalb Millionen an den französischen Zweitligisten – eine mächtige Summe für den klammen Zweitligisten.

Eine große Rolle bei der Verpflichtung von Sylla dürfte der Abgang von Keke Topp spielen. Der FC Schalke 04 verkaufte seinen Youngster für knapp zwei Millionen Euro zum SV Werder Bremen. Nur wenige Tage später holt der S04 mit Sylla nun jedoch schon den Topp-Ersatz.

FC Schalke 04: Sylla-Hammer dank Topp-Millionen?

Der Wechsel von Topp zu Bremen hat vielen S04-Fans das Herz gebrochen. Das Sturm-Juwel war fest für die Zukunft eingeplant und hatte sich zum Publikumsliebling auf Schalke gemausert. Viele S04-Anhänger hatten große Hoffnungen auf den jungen Stürmer gesetzt. Doch dann klopfte mit Werder Topps Herzens- und Jugendverein an und S04 hatte das Nachsehen.

Topp entschied sich ganz bewusst für eine Rückkehr in seine Heimat – ab der kommenden Saison wird er in Liga eins auf Torejagd gehen. Die S04-Verantwortlichen reagierten schnell und sorgten rasch für Ersatz. Dieser kam in Person von Sylla nur knapp eine Woche später.

++ FC Schalke 04: Mega-Coup für S04! Doch ein Detail lässt alle Fans zusammenzucken ++

Das ist durchaus bemerkenswert. Denn S04 hat schnell reagiert und nahezu die komplette Topp-Ablöse in einen neuen Spieler investiert. Aufgrund der finanziell schwierigen Situation kommt das überraschend.

Schalkes neuer Königstransfer: Moussa Sylla soll der Unterschiedsspieler in der Offensive werden. Foto: IMAGO/PanoramiC

Fans feiern Top-Transfer ab

Für die S04-Anhänger kam der Transfer aus dem Nichts – schließlich war Sylla bis kurz vor der Verkündung überhaupt kein Thema. Daher war die Freude über den Top-Transfer umso größer. „Ein absolut geiler Transfer und das kommt geräuschlos, einfach Wahnsinn“, schreibt ein Fan auf „X“.

Weitere News:

Die Enttäuschung über den Topp-Abgang ist bei den Schalke-Fans daher recht rasch verflogen. Große Teile der Anhängerschaft freuen sich nun auf Sylla und die neue Saison. Die S04-Bosse haben mit Sylla einen echten Coup an Land gezogen.