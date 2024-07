Ex-Schalke-Star beendet Karriere – dieser Moment bleibt unvergesslich

Mehr als 400 Profi-Spiele in knapp 16 Jahren, dazu einige Trophäen und Einzel-Auszeichnungen. Ex-Schalke-Profi Yevhen Konoplyanka kann zweifelsohne auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Denn nun hat er seine aktive Laufbahn beendet.

Das machte der Ukrainer am Mittwoch (17. Juli) auf seinem Instagram-Profil. Bei Schalke 04 durchlebte er Höhen und Tiefen – vor allem zwei Momente ließen ihn zum Fanliebling bei Königsblau werden.

Ex-Schalker Konoplyanka macht Schluss

Konoplyanka stand von 2016 bis 2019 bei S04 unter Vertrag, absolvierte 78 Pflichtspiele für den Pottklub – sechs davon in der Königsklasse. Insgesamt kam er auf 21 Torbeteiligungen in dieser Zeit. Letztlich hat es zwischen ihm und Königsblau nicht ganz funktioniert. Dennoch war er vor allem in den großen Spielen stets zur Stelle.

Der 87-fache ukrainische Nationalspieler wurde sowohl 2010 als auch 2012 zum Fußballer des Jahres der Ukraine gewählt. Dazu war der 34-Jährige in der Saison 2013/14 der Spieler der Saison in der heimischen Liga. Seine größten Erfolge waren die Meisterschaft 2020 mit Shakthar Donetsk und der Europa-League-Titel mit dem FC Sevilla 2016. Doch nun ist Schluss, Konoplyanka hat seine Schuhe an den Nagel gehängt.

„Ich danke allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, allen, die mit mir die Freude über Siege und die Trauer über Niederlagen geteilt haben, allen, die mir gefolgt sind und mich auf und neben dem Spielfeld unterstützt haben“, so der ehemalige Angreifer der Königsblauen. „Jedes Ende ist ein neuer Anfang, also verlasse ich den Sport nicht für immer“, ergänzte er und deutet damit eine Karriere nach der Karriere im Fußball an.

Legendäre Derby-Erfahrungen

Konoplyanka hatte den Status als Spieler, der vor allem in den großen Spielen abgeliefert hat. Beim 2:0-Auftaktsieg gegen RB Leipzig 2017 erzielte er einen Treffer und brachte S04 auf die Siegerstraße. Dazu entwickelte er sich zum Derby-Schreck für den BVB. Beim legendären 4:4 in Dortmund bereitete er zwei Tore – unter anderem das 4:4 in der Nachspielzeit vor.

Es dürfte sein größter Moment im S04-Trikot gewesen sein: Das 4:4 im Auswärtsderby beim BVB. Yevgen Konoplyanka (Mitte) bereite den Ausgleich selbst vor. Foto: imago/Team 2

Dazu traf er im Rückspiel auf Schalke selbst und feierte schließlich nicht nur den Derbysieg, sondern am Ende der Saison auch die Vizemeisterschaft. 2019 verließ er Schalke endgültig in Richtung Sevilla. Über Donetsk und Krakau landete er 2023 bei Cluj in Rumänien. Seit Januar 2024 war er vereinslos – jetzt hat er seine Karriere beendet.