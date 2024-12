Bei Schalke 04 einst chancenlos – jetzt winkt die triumphale Heimkehr

So manchem Spieler gelang erst nach seiner Zeit bei Schalke 04 der große Durchbruch. Ein Leid, das die Fans des Vereins mittlerweile mit viel Galgenhumor hinnehmen. Zahlreiche Spieler, die in Gelsenkirchen einst scheiterten, spielen heute eine Liga höher.

Dazu gehört auch Leo Scienza. Der brasilianische Mittelfeldspieler legte im vergangenen Jahr eine der Erfolgsstorys hin. Bei Schalke 04 schaute man neidisch zu – vor allem, weil seinem aktuellen Verein jetzt ein Millionenregen winkt.

Schalke 04: Scienza auf der Überholspur

Von 2020 bis 2022 kickte Scienza in der zweiten Mannschaft der Knappen. Diese hatten ihn aus Schweden ins Ruhrgebiet geholt. Sein Können ließ er auch gleich aufblitzen. In 59 Spielen konnte er in der Regionalliga 15 Tore und 17 Vorlagen beisteuern. Für einen Platz bei den Profis reichte es trotzdem nicht.

Und so ging es für ihn 2022 dann zunächst nach Magdeburg und dann in die 3. Liga zum SSV Ulm. Und dort ging sein Stern dann endgültig auf. Mit den „Spatzen“ gelang ihm der Durchmarsch in die 2. Liga. Mit zwölf Toren und 15 Vorlagen war erneut an jeder Menge Toren beteiligt. Weil Schalke 04 ebenfalls in Liga 2 verblieb, kamen in diesem Sommer gar Gerüchte um eine Rückholaktion auf. Doch stattdessen wechselte Scienza in die Bundesliga zu Heidenheim.

Interesse aus der Heimat

Dort hat seine Torgefahr zwar etwas gelitten – das ist angesichts dessen, dass die Heidenheimer im Tabellenkeller stehen, verständlich. Immerhin darf er sich international in der Conference League beweisen. Und seine Auftritte wecken offenbar erneut Interesse.

Wie „Sky“ berichtet, seien mehrere Vereine in Scienzas Heimat Brasilien auf den Spieler aufmerksam geworden. Demnach zeigten die Vereine Grêmio, Internacional, Corinthians, Bahia und Vasco da Gama Interesse. Als mögliche Ablöse stehen demnach drei bis vier Millionen Euro im Raum.

Schalke 04 trauert Scienza nach

Damit trauern auch die Knappen einmal mehr einem ehemaligen Spieler hinterher. Neben den sportlichen Fähigkeiten würde S04 sicherlich gerne auch die hohe Ablösesumme nehmen. Finanziell bleibt das einstige Bundesliga-Schwergewicht weiter angeschlagen.