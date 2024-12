Schalke 04: Profi feiert Mega-Rückkehr! Klare Fan-Forderung an van Wonderen

4:2 gegen Paderborn, 1:1 gegen Düsseldorf: Wenn jemand das den Fans des FC Schalke 04 vor einigen Wochen gesagt hätte, wäre er wohl ausgelacht worden. Neben den vier wichtigen Punkten zeigten die Königsblauen zudem in beiden Spielen starke Leistungen. Cheftrainer Kees van Wonderen leitet allmählich die Wende ein.

Und der S04-Coach darf sich auch auf mehr Optionen im Kader freuen. Ilyes Hamache feierte nach mehreren Monaten sein Comeback auf dem Platz. Verletzt war der Neuzugang des FC Schalke 04 zwar nicht, er hatte nur keine Chance bekommen. Gegen Düsseldorf zeigte er dann, was er drauf hat. Die Fans wollen mehr sehen!

Schalke 04: Neuzugang nutzt seine Chance

Was für eine starke Partie des FC Schalke 04 gegen Düsseldorf, doch am Ende wurde es nur ein 1:1-Unentschieden. Über die gesamten 90 Minuten war Königsblau die bessere Mannschaft, geriet kurz in Rückstand und konnte vor dem Ende durch Moussa Sylla doch nur den Punktgewinn feiern – wobei es sich aufgrund der zahlreichen Chancen wie eine Niederlage anfühlt.

Im Traditionsduell gab es aber auch noch eine andere erfreuliche Nachricht. Ilyes Hamache stand erstmals seit dem 13. September in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Zuletzt durfte der junge Franzose bei der 0:2-Niederlage in Karlsruhe ran. Danach war er lange Zeit nicht im Kader oder saß die kompletten 90 Minuten nur auf der Bank.

Cheftrainer Kees van Wonderen wechselte den 21-Jährigen dann etwas weniger als 20 Minuten vor dem Ende ein. Und Hamache zeigte direkt, was er drauf hat. Der Offensivspieler zeigte immer wieder gute Ansätze, hatte Spaß am Spiel und sorgte auch in der Schlussphase für viele gefährliche Szenen im gegnerischen Strafraum.

Fans fordern mehr Einsätze für Hamache

Ein Platz in der Startelf ist für Hamache noch weit entfernt. Dafür fehlt ihm auch viel Spielpraxis, die aber nun von den Fans des FC Schalke 04 gefordert wird. Eine Partie hat der Youngster in diesem Jahr noch. Zum Abschluss der Hinrunde ist S04 bei der SV Elversberg gefordert, danach geht es in die Pause. Ob Hamache dann noch zum Team gehören wird, ist unklar.

Denn Hamache soll zu den Spielern gehören, die eventuell sogar verliehen werden könnten, um woanders mehr spielen zu können. Die S04-Fans hingegen wollen ihn bei den Knappen spielen sehen. „Hamache hat seine Chance genutzt. Ich hoffe, er bekommt mehr Einsätze“, „Da hat einer richtig Bock. Hamache hat seinen Platz im Kader verdient und muss mehr spielen“ und „Wenn er jetzt mehr spielt und Vertrauen bekommt, dann blüht er auf“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Es bleibt abzuwarten, wie es mit Hamache weitergeht. Der junge Franzose hatte lange auf diesen Moment gewartet, nun durfte er wieder ran. Ob er auch in der Rückrunde noch dabei sein wird?