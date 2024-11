FC Schalke 04: Geraerts sei Dank! Entscheidung erweist sich jetzt als goldrichtig

Nach einem mehr als nur enttäuschenden Saisonstart mit dem FC Schalke 04 musste Karel Geraerts seine Koffer packen und den Revierklub verlassen. Der Belgier schaffte die sportliche Wende mit den Königsblauen nicht, obwohl es so hoffnungsvoll anfing.

Dennoch gab es im vergangenen Sommer eine Entscheidung beim FC Schalke 04, die sich dank Geraers nun auszeichnen könnte. Der Ex-Coach pochte nämlich auf den Verbleib eines Profis, der aufblüht.

FC Schalke 04: Geraerts pochte auf Mohr-Verbleib

Er sollte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen, wenn denn ein gutes Angebot reinkommen würde. Doch Karel Geraerts wollte unbedingt, dass Tobias Mohr bleibt. Der ehemalige Trainer der Knappen setzte nämlich stets auf den Linksfuß und hatte ebenfalls auf die Wende des Offensivspielers gehofft.

Mohr hatte keine einfachen zwei Jahre in Gelsenkirchen. Den hohen Erwartungen konnte er nie gerecht werden. Allerdings hat sich das geändert. Geraerts konnte sich durchsetzen und Mohr sowie die Bosse von einem Verbleib überzeugen. Seitdem gehört Mohr zu den großen Gewinnern des S04 – trotz des erneut schwachen Saisonstarts.

Auch wenn der Revierklub nach 12 Liga-Spielen mehr als nur enttäuscht, so gibt es immerhin einige Profis, die gute Leistungen zeigen. Neben Moussa Sylla und Kenan Karaman, die zu den Lebensversicherungen des S04 zählen, blüht auch Mohr immer mehr auf.

Mohr der heimliche Gewinner der Saison

Der 29-Jährige ist unter allen drei Trainern gesetzt. Geraerts baute stets auf Mohr, Interimscoach Jakob Fimpel war in den beiden Spielen ebenfalls von ihm überzeugt und auch Kees van Wonderen stellt ihn – mit Ausnahme von einer Begegnung – stets in der Startaufstellung auf. Und Mohr zeigt in seinem dritten Jahr beim FC Schalke 04 endlich, was er kann.

Wettbewerbsübergreifend erzielte er vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer auf. Damit ist Mohr neben den beiden Top-Torjägern Sylla (sieben Tore, eine Vorlage) und Karaman (sieben Tore, eine Vorlage) der beste Scorer der Knappen.

Geht es nach S04 und den Fans, darf Mohr so weitermachen. Auch für ihn persönlich steht viel auf dem Spiel. Sein Vertrag läuft nämlich im Sommer aus. Mit weiteren starken Leistungen kann er sich entweder Hoffnungen auf eine Verlängerung machen oder sich für mögliche Interessenten präsentieren.