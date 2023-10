Ex-Schalke-Star in völlig falschem Film gefangen – schon wieder droht der blanke Horror

Er dachte, er hätte das Schlimmste bereits hinter sich. Im Sommer, so hatte es den Anschein, machte Alex Kral einen enormen Karriere-Schritt. Vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 wechselte er zu Union Berlin.

Champions League statt Elversberg, gute Laune statt Krisenklub – der Tscheche hatte augenscheinlich das große Los gezogen. Doch mittlerweile kommt er sich wie im falschen Film vor. Die Talfahrt Richtung 2. Liga beginnt für den Ex-Schalke-Star von Neuem (hier mehr zur Krise der Schalker lesen).

Ex-Schalker Kral in schlimmer Krise

Völlig ungläubig blickten die Spieler von Union Berlin drein. Schon wieder hatten die Köpenicker verloren – dieses Mal mit 0:3 gegen den VfB Stuttgart. Verkehrte Welt an der alten Försterei. Auf der einen Seite in Union das Überraschungsteam der letzten Jahre, das aktuell eine schlimme Krise erlebt. Auf der anderen Seite das im Sommer beinahe abgestiegene Stuttgart, das plötzlich ganz oben steht.

Die Heimniederlage gegen den VfB war die achte Pflichtspielniederlage in Folge! Egal ob Heidenheim oder Real Madrid – für Kral und Co. gab es in den letzten Wochen einfach nichts zu holen. Die Krise wird immer schlimmer.

Erinnerungen an Schalke-Zeit

Unweigerlich dürfte sich Kral mittlerweile an die vergangene Saison beim FC Schalke 04 zurückerinnern. Auch mit den Knappen verbrachte der Mittelfeldspieler die gesamte Saison im Tabellenkeller.

Auch wenn er später zu den Stammkräften gehörte und eine beinahe erfolgreiche Aufholjagd anführte, bleibt dies ein bitteres Kapitel in seiner Karriere. Mit Union wollte er eigentlich wieder sportliche Erfolge feiern. Danach sieht es aktuell aber nicht aus.

Brutaler Absturz

Durch die zahlreichen Nullnummern sind die Hauptstädter in der Tabelle immens abgerutscht. Am Samstagabend (21. Oktober) fand man sich auf dem 14. Tabellenplatz wieder. So schlecht war man zuletzt nach dem 2. Spieltag der Saison 2020/2021 platziert!

Trainer Urs Fischer muss nun ganz dringend eine Lösung für die Probleme seiner Mannschaft finden. Sonst droht Kral nach dem Abstieg mit dem FC Schalke 04 das nächste Desaster.