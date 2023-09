SC Paderborn – FC Schalke 04: Stimmung am Tiefpunkt! Fan-Wut eskaliert – „Müssen weg“

1:3 gegen den SC Paderborn – vom Trainer-Effekt war beim FC Schalke 04 aber mal überhaupt nichts zu sehen. Der Rauswurf von Trainer Thomas Reis hat nichts geändert. Auch in Paderborn wirkte S04 maßlos überfordert. Defensiv unsortiert, offensiv harmlos.

Bei den Fans des FC Schalke 04 richtet sich die Wut nach der Pleite gegen den SC Paderborn jetzt gegen den Vorstand. Sport-Vorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann stehen massiv in der Kritik, sogar Rücktritts-Forderung gibt es schon.

SC Paderborn – FC Schalke 04: Fans gehen auf Vorstand los

Ein Trainerwechsel soll in der Regel für einen Umschwung sorgen. Statistisch gesehen bringt ein Trainerwechsel auch was – zumindest kurzfristig. Bei Schalke 04 ist der erhoffte Trainer-Effekt aber überhaupt nicht eingetreten. Im Spiel eins nach Thomas Reis zeigte S04 die nächste schwache Leistung, ging mit 1:3 in Ostwestfalen unter.

+++ Paderborn – Schalke 04: Ausgerechnet Platte trifft – seine Reaktion nach dem Tor geht unter die Haut +++

Die Fans haben genug. Die Ultras stellten nach dem 0:2 ihren Support im Stadion ein und bei „X“ (vorher Twitter) gehen die Fans jetzt auf Peter Knäbel und Andre Hechelmann los. Schlechte Kaderplanung, katastrophale Außendarstellung, fehlende Führungskompetenz – die Liste der Vorwürfe ist lang. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Wenn Knäbel jetzt nicht freiwillig geht, zieh ich den aus seinem Büro“

„Wer seinen Verein amateurhaft führt, wird amateurhafte Ergebnisse erzielen.“

„Knäbel und Hechelmann raus!“

„Und Knäbel und Hechelmann stellen sich hin und faseln was von „wir sind von der Qualität der Mannschaft überzeugt“! Qualität zum direkten Abstieg in die 3. Liga vielleicht! Knäbel und Co müssen weg, die dürfen keine Entscheidung mehr treffen!

„Ihr macht unseren Verein kaputt!“

„Vorstand raus!“

„Raus, alle bitte. Angefangen mit Hechelmann und Knäbel. Das ist schon kein Alibi mehr, das ist weniger.“

„Das Experiment Hechelmann muss ganz schnell beendet werden.“

„Ich verliere jetzt langsam die Geduld. Knäbel und Hechelmann müssen weg.“

Das könnte dich auch interessieren:

Beim FC Schalke 04 brennt nach der Niederlage gegen den SC Paderborn der Baum. Der Druck auf Sportdirektor Andre Hechelmann und Sport-Vorstand Peter Knäbel wächst. Die Trainer-Entscheidung muss jetzt sitzen.