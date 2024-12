FC Schalke 04: Van Wonderen packt nach Paderborn-Sieg aus – S04-Star ist frustriert

Großes Aufatmen beim FC Schalke 04! Gegen den SC Paderborn, dem Tabellenführer der 2. Bundesliga, gelingt S04 ein wichtiger Befreiungsschlag. Der Revierklub kann sich zwar ein wenig von den direkten Abstiegsplätzen entfernen, doch darauf sollte man sich jetzt nicht ausruhen.

Nach dem Paderborn-Hammer (4:2) packte Kees van Wonderen über einen Profi des FC Schalke 04 aus. Seine Knieprobleme bereiten ihm nämlich große Sorgen.

FC Schalke 04: Van Wonderen packt über S04-Star aus

Seitdem der FC Schalke 04 Amin Younes unter Vertrag genommen hat, gehört der ehemalige Nationalspieler stets zu den Leistungsträgern – und das, obwohl er noch nicht hundert Prozent fit ist. Bislang konnte der Mittelfeldspieler nur ein einziges Spiel über die kompletten 90 Minuten zu Ende spielen.

Der Grund dafür: Knieprobleme, die Younes schon lange fast verzweifeln lassen. „Amin hat seit einer Weile schon Probleme an seinem Knie. Das geht manchmal gut und manchmal kommt es auf. Und jetzt war er an einem Moment, an dem es nicht mehr ging. Er will weitermachen, aber sein Körper sagt ‚nein‘. Das ist sehr frustrierend für ihn“, sagte Kees van Wonderen nach der Partie gegen Paderborn.

Gegen den Tabellenführer war Younes wieder einmal einer der gefährlichsten und auffälligsten Schalker, musste dann nach 58 Minuten ausgewechselt werden. Es ging nicht mehr weiter für den 31-Jährigen.

Younes noch nicht bei hundert Prozent

Der FC Schalke 04 versucht, die Belastung von Younes in den Trainingswochen zu steuern, damit der gebürtige Düsseldorfer zum Spieltag einsatzbereit ist. Wie viele andere Spieler auch braucht der Neuzugang dringend eine Pause. Zwei Spiele müssen die Königsblauen noch aushalten, dann geht es in die wohlverdiente Auszeit. Zunächst ist Fortuna Düsseldorf am kommenden Spieltag zu Gast, ehe es gegen die SV Elversberg zum Jahresabschluss geht.

Ob Younes dann nach der Winterpause auch mehr Spiele über 60 bis 70 Minuten aushalten kann? Wichtig wäre es für S04. Neben Kenan Karaman und Moussa Sylla, die für die Tore sorgen, ist Younes mit seinen starken Dribblings und Schnittpässen besonders gefährlich im Schalker Spiel.