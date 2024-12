FC Schalke 04 zittert schon: Bitterer Rückschlag droht!

Erleichterung pur beim FC Schalke 04! Die Königsblauen konnten in der 2. Bundesliga drei wichtige Punkte gegen Spitzenreiter Paderborn (4:2) holen und sich ein wenig von den direkten Abstiegsplätzen entfernen.

Doch eine bittere Nachricht könnte bald ausgerechnet aus der Bundesliga kommen, wo der FC Schalke 04 einst zu den Top-Teams gehörte. Seit den beiden Abstiegen kann S04 allerdings vom Oberhaus nur träumen, wo ein anderer Klub jetzt an den Knappen vorbeigezogen ist.

FC Schalke 04: Frankfurt zieht bald vorbei

Dass der FC Schalke 04 über Jahre zu den erfolgreichsten Teams der Bundesliga gehörte, zeigt die ewige Tabelle. Dort stehen die Königsblauen noch auf dem siebten Tabellenplatz. Die Betonung liegt auf noch. Denn der katastrophale Absturz der vergangenen Jahre mit zwei Abstiegen hat hier Folgen.

Eintracht Frankfurt konnte in den vergangenen Saisons hingegen ordentlich punkten und gehört auch in dieser Spielzeit zu den Top-Teams der Liga. Ein Sieg gegen Augsburg hätte gereicht, um an S04 vorbeizuziehen. Doch am Ende wurde es nur ein 2:2-Unentschieden. Dennoch ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hessen Schalke überholen. Die SGE hat 2562 Punkte auf dem Konto, S04 hat noch einen Zähler mehr.

Für die Knappen ist das natürlich mehr als nur bitter. Und es könnte noch düsterer kommen. Sollte es für Schalke sportlich weiterhin so schlecht laufen und der Abstiegskampf in der 2. Liga statt Bundesliga anstehen, droht S04 sogar noch weiter nach unten gereicht zu werden.

Leverkusen macht ernst

Denn Meister Bayer Leverkusen lauert schon. 2464 Punkte hat der NRW-Klub derzeit und könnte den FC Schalke 04 schon in wenigen Jahren überholen, falls der Verein aus dem Ruhrpott nicht bald wieder aufsteigen sollte. Dazwischen ist auch noch der 1. FC Köln mit 2484 Zählern. Aber auch der „Effzeh“ steckt derzeit noch in der 2. Bundesliga und bräuchte schon einige starke Bundesliga-Spielzeiten, um an S04 vorbeizuziehen.

Übrigens: In der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga liegt Schalke auf Platz 44. Hier könnten die Gelsenkirchener in dieser Saison nur noch einen Platz gut machen.