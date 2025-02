Der FC Schalke 04 schaut genau hin: DFB verkündet Paukenschlag

Der FC Schalke 04 will nach einigen Rückschlägen in der 2. Bundesliga wieder in die Erfolgsspur finden. Cheftrainer Kees van Wonderen wird die Mannschaft nach der Partie gegen den Karlsruher SC am Sonntag (16. Februar) auf die anstehenden Spiele vorbereiten.

Dabei lohnt es sich auch, auf die kommenden Gegner zu schauen. Für den FC Schalke 04 steht nach Karlsruhe das Duell gegen einen Tabellenkonkurrenten an. Der SV Darmstadt 98 ist nach einer guten Hinrunde mittlerweile wieder nach unten abgerutscht. Jetzt kommt es nach einer DFB-Sperre noch knüppeldick für die „Lilien“.

FC Schalke 04: DFB-Paukenschlag!

Was ist passiert? Der SV Darmstadt 98, gegen den der FC Schalke 04 am Wochenende nach der Karlsruhe-Partie ran muss, muss in den kommenden Wochen auf einen Spieler verzichten, der eine Acht-Spiele-Sperre (!) vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) kassiert hat. Dabei handelt es sich um Fabian Nürnberger.

Doch dem 25-Jährigen brannten beim 0:3 gegen Elversberg völlig die Sicherungen durch. Erst foulte er seinen Gegenspieler brutal, danach schlug er einem anderen Elversberger auch noch in einer Rudelbildung ins Gesicht. Der DFB spricht Nürnberger in seinem Urteilsspruch schuldig, zwei Tätlichkeiten begangen zu haben.

Von dieser Sperre sind fünf Meisterschaftsspiele sofort zu verbüßen. Der Strafrest von drei Meisterschaftsspielen wird für die Dauer von einem Jahr ab Rechtskraft des Urteils zur Bewährung ausgesetzt.

Nürnberger fehlt auch gegen S04

Bei der Sperre schaut der FC Schalke 04 genau hin. Denn Nürnberger fehlt auch gegen die Königsblauen. Neben der Begegnung gegen den Revierklub muss der Mittelfeldspieler auch noch gegen Braunschweig (15. Februar), Magdeburg (2. März), Karlsruhe (7. März) und Köln (15. März) von der Tribüne zuschauen.

Erst am 28. März wird Nürnberger seinem Coach Florian Kohfeldt gegen die SSV Ulm wieder zur Verfügung stehen. Die „Lilien“ haben aktuell ohnehin schon eine Verletztenmisere mit zahlreichen Ausfällen, da kommt mit der Nürnberger-Sperre ein weiteres Problem auf den Traditionsverein zu.