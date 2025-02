Nach Horror-Moment – Mega-News um Ex-Schalke-Star Bentaleb

Schöne Nachrichten für Ex-Schalke-Spieler Nabil Bentaleb! Der Algerier erlitt im vergangenen Sommer einen Herzstillstand, weshalb er im Anschluss einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hat.

Die Sorge um den ehemaligen Profi des FC Schalke 04 war groß. Natürlich ging die Gesundheit vor, doch auch über die sportliche Karriere des 30-Jährigen wurde spekuliert. Nun gibt es Gewissheit. Er kann bald wieder auf den Platz zurückkehren.

Ex-Schalke-Star Bentaleb darf Karriere fortsetzen

Es war ein Schock-Moment für Nabil Bentaleb, seine Familie und viele Fans – auch für die des FC Schalke 04. Der Mittelfeldspieler wurde im Sommer nach einem Herzinfarkt in ein Krankenhaus geliefert. Dabei wurden auch Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Wenig später wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt.

Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde der 30-Jährige seine Karriere beenden müssen. Nachdem der gesundheitliche Zustand des Profis vom LOSC Lille vom französischen Fußballverband überprüft wurde, gibt es jetzt gute Nachrichten für den einstigen S04-Profi. Der Verband gibt grünes Licht für eine Rückkehr.

„Es ist für Nabil und seine Familie eine wahre Freude, vor allem aus persönlicher und menschlicher Sicht, diese Nachricht zu erhalten, nach der langen und schwierigen Tortur, die sie durchgemacht haben. Angst und Zweifel sind inzwischen dem Optimismus und der Freude gewichen, dass Nabil wieder gesund wird und wieder das tun kann, was er am meisten liebt: Fußball spielen“, sagte LOSC-Präsident Olivier Letang.

Schöne Rückkehr steht bevor

Am Donnerstag (13. Februar) stieg der Ex-Schalke-Spieler wieder in das Mannschaftstraining des Champions-League-Klubs ein. Auch die Rückkehr in den Spielbetrieb soll zeitnah möglich sein. In der Königsklasse ist er allerdings nicht spielberechtigt.

Für Lille stand Bentaleb zuletzt im Mai 2024 auf dem Platz, ehe er zwei Länderspiele für Algerien absolvierte. Eine Woche nach dem letzten Einsatz kam es dann zum Horror-Moment.