Regensburg – Schalke 04: Fans raufen sich die Haare – Star bringt sie um den Verstand

20 Minuten waren gespielt, da gingen die Diskussionen schon wieder los. Eigentlich wollte Schalke 04 bei Jahn Regensburg die 40-Punkte-Marke knacken. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten sollte das eigentlich locker machbar sein – dachte man.

Doch die Knappen wären nicht die Knappen, wenn man sich das Leben nicht wieder selbst schwer gemacht hätte. Und so rückte bei Regensburg – Schalke 04 einmal mehr Keeper Justin Heekeren in den Fokus. Der Keeper machte keine glückliche Figur.

Regensburg – Schalke 04: Heekeren patzt früh

Ruhe auf der Torwart-Position ist auf Schalke neben einer Rückkehr in die Bundesliga wohl der größte Wunsch. Doch das ist den Königsblauen einfach nicht vergönnt. Mit Loris Karius schien man eine Lösung gefunden zu haben. Doch dann verletzte sich dieser schwer und der zuvor wackelige Heekeren rückte wieder auf.

Schon gegen Ulm legte er sich Tor quasi selbst rein und auch beim Gastspiel in Bayern machte er keine glückliche Figur. Nach einer Ecke patschte er den Ball mit der flachen Hand irgendwo in den Strafraum. Dort nahm Jahn-Spieler Christian Kühlwetter den Ball auf und donnerte ihn flach ins kurze Eck. Zwar hatte Heekeren bei dem Schuss keine freie Sicht, doch da der Ball aufs kurze Eck kam, sah er auch in dieser Aktion nicht glücklich aus.

Beinahe noch das zweite Tor

Ein Wirkungstreffer bei Regensburg gegen Schalke 04! Heekeren wirkte anschließend verunsichert. Nach einem Rückpass drosch er einen Ball unter Bedrängnis zum Gegenspieler, der daraufhin beinahe zum 0:2 ins leere Schalke-Tor getroffen hätte.

Das sorgte für jede Menge Puls bei den Fans – und wohl auch bei Heekeren selbst. Auch der anschließende Abstoß misslang ihm völlig und flog in der eigenen Hälfte ins Seitenaus. Eine bezeichnende Abfolge an Szenen für die Verunsicherung des Keepers.

Regensburg – Schalke 04: Fans zucken zusammen

Doch manchem Fan werden die Unsicherheiten in der Schalker Hintermannschaft zu bunt. Zahlreiche Kommentare in den Sozialen Netzwerken zeigen: Der Frust wächst.