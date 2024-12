Paderborn – Schalke: DFB verkündet Entscheidung – Fans schrecken sofort auf

Drei Spiele sind es für den FC Schalke 04 noch in diesem Jahr, ehe eine mehr als nur enttäuschende Hinrunde in der 2. Bundesliga zu Ende geht. Den Anfang macht das Spiel beim SC Paderborn am Freitag (6. Dezember, 18.30 Uhr). Es geht also ausgerechnet gegen den Tabellenführer.

Für das Spiel zwischen Paderborn und Schalke hat der DFB nun verkündet, welcher Schiedsrichter eingeteilt wurde. Bei einigen Fans kommen schlimme Erinnerungen durch. Er hat nämlich das letzte Duell der beiden Vereine gepfiffen.

Paderborn – Schalke: Kampka leitet Spiel

Was war passiert? Robert Kampka war der Unparteiische der Partie zwischen Schalke und Paderborn am 25. Spieltag der vergangenen Saison. Es war ein wildes Spiel zwischen den beiden Mannschaften, das mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die Knappen führten zwischenzeitlich mit 2:0, lagen dann aber kurz vor dem Ende mit 2:3 zurück. Erst ein Last-Minute-Treffer von Keke Topp verhinderte die peinliche Niederlage.

Dabei gab es eine Szene, die für ganz schön viel Diskussionen sorgte. Nach einem Fernschuss von Paul Seguin landete der Ball über Bryan Lasme bei Kenan Karaman. Der Angreifer versuchte, den Ball über Filip Bilbija zu lupfen. Dabei sprang Bilbija hoch und bekam den Ball wohl an den Ellbogen. Kampka zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt.

Zwar meldete sich der VAR und überprüfte die Situation, doch es blieb bei der Entscheidung, die für ordentlich Aufregung sorgte. Für die Fans war das definitiv kein Elfmeter. Die Paderborner Anhänger rasteten aus, auch die Schalker-Fans konnten es nicht fassen.

Fans schauen genau hin

Karaman verwandelte damals den Elfmeter souverän. Und nun wird Kampka erneut das Duell zwischen Paderborn und Schalke leiten. Dieses Mal in der Home-Deluxe-Arena des Tabellenführers. Seine Assistenten sind Marcel Gasteier und Martin Wilke. Der VAR ist Günter Perl.

Die Knappen haben eine ausgeglichene Bilanz unter der Leitung von Kampka. Bislang war er bei neun Pflichtspielen der Schalker der Schiedsrichter. Zwei Partien konnte S04 gewinnen, zwei wurden verloren. Die restlichen fünf Begegnungen endeten unentschieden – darunter auch das angesprochene letzte Duell gegen die Paderborner.