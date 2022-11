Max Meyer blüht auf – jetzt kriegt der Ex-Schalke-Star den Ritterschlag

Wer hätte das erwartet? Nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 sah es lange so aus, als würde Max Meyer gar nicht mehr glücklich werden.

Seit diesem Sommer spielt der ehemalige Profi des FC Schalke 04 beim FC Luzern. In der Schweiz blüht Max Meyer richtig auf und bekommt dafür jetzt den Ritterschlag.

Max Meyer blüht richtig auf

2018 verließ Max Meyer den FC Schalke 04 in Richtung Premier League. Bei Crystal Palace lief es nicht so gut und der Mittelfeldspieler kehrte wieder nach Deutschland zurück zum 1. FC Köln. Nach nur wenigen Monaten ging es dann in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Auch da wurde der Deutsche nicht glücklich. Erst beim FC Midtjylland in Dänemark ging es wieder etwas bergauf, wo er dänischer Pokalsieger wurde.

Seit August ist Meyer beim FC Luzern in der Schweiz und blüht immer mehr auf. Mittlerweile glänzt er nicht nur als Gestalter im Mittelfeld, sondern auch als Punkte-Garant.

Vor allem im vergangenen Monat im Oktober zeigte Max Meyer seine „Weltklasse“, wie ihn sein Berater Roger Wittmann 2018 vor seinem Abgang bei den Königsblauen damals beschrieb.

Max Meyer Spieler des Monats

Fünf Tore erzielte Meyer in vier Spielen für den FC Luzern in der Super League im vergangenen Monat. Für diese starken Leistungen wurde der vierfache DFB-Nationalspieler jetzt ausgezeichnet.

Denn Meyer wurde der Spieler des Monats Oktober in der Super League. Eine Auszeichnung über die er sich sehr freut, wie er in seinen Instagram-Stories zeigt. Die Seite der Schweizer Super League hat nämlich ein Video mit den ganzen Highlights des ehemaligen Schalkers veröffentlicht, die unter anderem auch seine Tore vom Oktober zeigen.

Nach 15 Spieltagen steht der FC Luzern mit 20 Punkten auf den fünften Spieltag. Im kommenden Jahr nach der Winterpause werden Meyer und der FCL die internationalen Plätze in Angriff nehmen, auf die der Rückstand lediglich ein Punkt beträgt. In Luzern hat Meyer noch einen Vertrag bis 2024 und wird mit solch guten Leistungen sicherlich auf sich aufmerksam machen. Ob irgendwann sogar wieder ein Bundesligist anklopfen wird?